Warum tut sich nichts beim Hoyerbergschlössle bei Lindau?

In einem offenen Brief ist von einer „Strategie des Nichtstuns und Stillschweigens“ die Rede. Das sagen die Verantwortlichen im Rathaus zu den Vorwürfen.

26.06.2023 | Stand: 15:52 Uhr

Das Hoyerbergschlössle steht seit zehn Jahren leer. Der Förderverein kritisiert jetzt in einem offenen Brief an Verwaltung und Stadtrat die „Strategie des Nichtstuns und Stillschweigens“. Diese Vorwürfe weist die Verwaltung von sich und erklärt, warum die Sicherung des Hoyerbergschlössles ein „dickes Brett“ ist.

