Die Handballer der HSG Oberstaufen/Lindenberg starten am Sonntag in die neue Saison. Die Frauen ziehen in drei Wochen nach. Was die beiden Teams erwartet.

24.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Bei den Herren der HSG Oberstaufen/Lindenberg hat jetzt eine Frau das Sagen. Wobei: Streng genommen war das ohnehin schon der Fall. Bloß halt nicht am Spielfeldrand. Stella Zuber ist die neue Trainerin des Handball-Kreisligisten – und auch weiterhin die Abteilungsleiterin des TSZ Lindenberg.

