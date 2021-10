Hund erschreckt Radfahrer in Bodolz: 55-Jähriger stürzt und wird verletzt

Ein freilaufender Hund hat einen Radfahrer bei Bodolz so stark erschreckt, dass dieser stürzte. Die Polizei

25.10.2021 | Stand: 13:34 Uhr

Ein freilaufender Hund hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen 55-jährigen Radfahrer auf einem Feldweg im Bereich Bodolz erschreckt. Das teilt die Polizei mit. Der Hund lief auf den Radfahrer zu, dieser erschrak dann so stark, dass er sich mit seinem Fahrrad überschlug. Dabei brach er sich die Rippen und wurde anschließend vom BRK in das Krankenhaus nach Lindau gebracht. Die Polizei hat ein Verfahren gegen die Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

