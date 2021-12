Hunderte demonstrieren in Lindau gegen Impflicht

Etwa 600 Personen, viel mehr als angekündig, legen bei Demo gegen die Impfflicht in Lindau den Verkehr lahm. Ein Teilnehmer behindert sogar den Rettungsdienst.

12.12.2021 | Stand: 14:52 Uhr

Angekündigt war ein „friedlicher, stummer Spaziergang für Freiheit, Grundrechte und gegen Volksspaltung“, aber ganz so friedlich verlief die Demonstration gegen die Impflicht am Samstagnachmittag in Lindau nicht. Wie die Polizei mitteilt, behinderte einer der etwa 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Rettungswagen, der auf einer Einsatzfahrt war. Die Beamten stellten außerdem eine Anzeige nach dem Versammlungsgesetz. Mehrere Personen hielten sich nicht an polizeiliche Anweisungen.

Demo in Lindau: In der Anmeldung war von 200 Teilnehmern die Rede

In der Anmeldung der Veranstaltung, die unter dem Motto „Wir setzen Zeichen – Hand in Hand – Bist Du dabei?“ stand, war die Rede von einer Teilnehmerzahl von 200 Menschen. An der Demonstration in Lindau beteiligten sich allerdings dreimal so viele. Laut Polizeiangaben fanden sich gegen 14 Uhr bis zu 600 Personen am Kreisverkehr an der Robert-Bosch-Straße ein. Die Veranstaltung war vor allem in Sozialen Netzwerken überregional beworben worden, auch in der Schweiz, in Österreich, im benachbarten Baden-Württemberg und im Westallgäu. (Lesen Sie auch: Corona-Protest in Kempten: Frau tritt Demo-Teilnehmerin ins Gesicht)

Organisatoren hatten die Lindauer Demonstration gegen die Impfflicht überregional beworben

Polizeilich betreut wurde die Versammlung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Lindau, der Grenzpolizei Lindau, der Bundespolizei, des Zentralen Ergänzungsdienstes Kempten und Neu-Ulm sowie von der V. Bereitschaftspolizeiabteilung aus Königsbrunn.

Der Großteil der „Friede, Freiheit, Demokratie“ skandierenden Menge missachtete in Lindau die Vorgaben, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Bild: Christian Flemming

Am Berliner Platz in Lindau bilden Teilnehmer verbotenerweise eine Menschenkette und legen den Verkehr lahm

Laut Polizeiangaben führte die sich fortbewegende Versammlung vom Kreisverkehr an der Robert-Bosch-Straße über den Heuriedweg in die Rickenbacher Straße und endete offiziell am Buttlerhügel. Der Großteil der „Friede, Freiheit, Demokratie“ skandierenden Menge missachtete dabei die Vorgaben, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Eine Gruppe von bis zu 250 Personen führte ihren Weg über Umwege weiter bis zum Berliner Platz, um dort unangemeldet eine Menschenkette zu bilden. Da Teilnehmer ordnungswidrig die Fahrbahn betraten, musste die Polizei zeitweise der Verkehr in Richtung Berliner Platz umleiten. Da dort durch den Adventssamstag sowieso viel Verkehr herrschte, brach dieser weitgehend zusammen. Während des polizeilichen Einsatzes kam es zu einer Anzeige nach dem Versammlungsgesetz. Gegen mehrere Personen musste „einfacher unmittelbarer Zwang angewandt werden, da diese polizeilichen Anweisungen nicht Folge leisteten“, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei war in Lindau mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beamten ließen die Versammlungsteilnehmer aber lange gewähren, um Eskalationen zu vermeiden. Bild: Christian Flemming

Rettungswagen mit Blaulicht im Einsatz: 42-jähriger Mann stellt sich in den Weg

Ein 42-jähriger Mann stand in der Bregenzer Straße kurz vor dem Kreisverkehr mitten auf der Fahrbahn und versuchte dadurch, einen Rettungswagen während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht am Fortkommen zu hindern. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei ließ die Versammlungsteilnehmer lange gewähren, um Eskalationen zu vermeiden. Der Verkehr wurde möglichst weiträumig umgeleitet, um den Berliner Platz frei zu halten. Rund zwei Stunden nach Demonstrationsbeginn löste sich der Pulk auf, nachdem die Polizei angekündigt hatte, Kontrollen zu beginnen.

