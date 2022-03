Das ist dieses Jahr beim Lindenberger Huttag geboten

Am 22. Mai 2022 ist Huttag in Lindenberg. Hier finden Sie alle Infos zum Programm, Wahl der Deutschen Hutkönigin und die Lindenberger Hut-Tradition.

Im Mai findet der Huttag 2022 in Lindenberg im Allgäu statt. An dem Tag wird die Hut-Tradtion der Stadt gefeiert. Dabei gibt es ein Programm mit Markt, Modenschau und Live-Musik - außerdem wird wieder die Deutsche Hutkönigin gewählt. Alle Infos zu dem Event in der Hutstadt Lindenberg finden Sie hier.

Wann ist der Huttag 2022 in Lindenberg?

Der Huttag 2022 findet am Sonntag, 22. Mai in Lindenberg im Allgäu statt.

Welches Programm gibt es beim Huttag 2022 in Lindenberg?

Genauere Infos zum Programm des Lindenberger Huttags gibt es noch nicht (Stand: 30. März). In den letzten Jahren gab es am Deutschen Hutmuseum einen Hutmarkt, eine Mut-Modenschau am Stadtplatz, Live-Musik in der ganzen Stadt und Oldtimer, die in der Stadt standen. Außerdem wird alle zwei Jahre die Deutsche Hutkönigin am Huttag gewählt.

Am Huttag gibt es in Lindenberg einen Hutmarkt. Bild: Peter Mittermeier (Archivbild)

Die Geschichte der Hutstadt Lindenberg

Die Geschichte der Hutstadt Lindenberg geht bis in das 16. Jahrhundert zurück. Lindenberger kamen damals über den Pferdehandel nach Italien und brachten von dort die Kunst des Strohhut-Flechtens zurück in die Heimat, schreibt die Stadt auf ihrer Website. Bald entwickelte sich der Ort zum "Klein-Paris der Hutmode".

70 Prozent der Lindenberger haben in der Hutindustrie ihre Arbeit gefunden. Um den Beginn des 20. Jahrhunderts gingen acht Millionen Hüte jährlich aus Lindenberg in die Welt hinaus. Die Geschichte der Hutstadt Lindenberg ist seit 2014 im Deutschen Hutmuseum dokumentiert.

Wer ist die Deutsche Hutkönigin?

Die amtierende deutsche Hutkönigin ist Vanessa Höss. Höss ist seit 2018 im Amt. Normalerweise wird die Hutkönigin alle zwei Jahre gewählt. Coronabedingt konnte in den letzten Jahren keine Nachfolgerin für Vanessa Höss gewählt werden, weshalb sie vier Jahre lang im Amt ist.

Vanessa Höss ist seit 2018 die amtierende deutsche Hutkönigin. Bild: Peter Mittermeier (Archivbild)

Was macht die deutsche Hutkönigin?

Die deutsche Hutkönigin repräsentiert das Deutsche Hutmuseum und die jahrhundertealte Lindenberger Hutgeschichte bei städtischen Veranstaltungen, Messen und Events. Neben der Repräsentation der Hutgeschichte hat jede Hutkönigin bisher ihre eigenen Akzente gesetzt.

Wer kann deutsche Hutkönigin werden?

Folgende Anforderungen gibt es an Frauen, die sich als deutsche Hutkönigin bewerben möchten:

mindestens 25 Jahre alt

interessiert an Mode

Leidenschaft, Hüte zu tragen und Freude daran, Hutmode zu präsentieren

zeitliche Flexibilität, um Termine wahrnehmen zu können

Bewerbungen für die deutsche Hutkönigin 2022/24 nimmt die Stadt Lindenberg noch bis 24. April an.

