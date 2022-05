Huttag in Lindenberg: Sabine Berner ist die neue Deutsche Hutkönigin

Lindenberg hat eine neue Deutsche Hutkönigin: Sabine Berner aus Lindau löst Vanessa Duelli ab. Welches Kriterium für die prominent besetzte Jury wichtig war.

23.05.2022 | Stand: 07:34 Uhr

Nach vier Jahren war es wieder soweit: Um kurz vor 18 Uhr am Sonntagabend verkündete Bürgermeister Eric Ballerstedt auf der Bühne am Lindenberger Stadtplatz: „Die neue Deutsche Hutkönigin ist Sabine Berner aus Lindau.“ Applaus brandete auf und auf der Bühne flossen die Tränen bei der frisch gekürten Königin. Dicht an dicht standen und saßen die Menschen auf dem Stadtplatz, zahlreiche Handys wurden gezückt und in die Höhe gestreckt, um ein Foto der neue Lindenberger Hoheit zu bekommen.

Wahl zur Deutschen Hutkönigin in Lindenberg

Zuvor waren die fünf Kandidatinnen den ganzen Nachmittag in der Lindenberger Innenstadt unterwegs gewesen. Schon von weitem war das Hupen der zwei Oldtimer zu hören, welche die Frauen von Ort zu Ort fuhren. So präsentieren sich Sabine Berner (61), Sinda Vögele (32, Oberreute), Sandy Pfeiffer (48, Oberstaufen), Marion Hellwig (53, Hanau) und Tamara Arlt (32, Weiler-Simmerberg) nicht nur auf dem Stadtplatz, sondern auch noch in der Hauptstraße, am Hutmacherplatz und auf dem Museumsplatz.

Großes Finale auf dem Stadtplatz in Lindenberg

Um 16.30 Uhr startete auf dem Stadtplatz das große Finale. Die Jury nahm vor der Bühne Platz und für die Kandidatinnen wurde es Ernst. Neben Ballerstedt mussten sich die Frauen den kritischen Blicken und Fragen von Museumsleiterin Angelia Schreiber, „Tatort“-Schauspielerin Christine Urspruch, Modistin Martina Riedle sowie von Schönheitschirurg Werner Mang stellen.

So gab es für die Anwärterinnen auf das Lindenberger Königinnenamt nicht nur Fragen über die Lindenberger Hutgeschichte, sondern auch zu ihrer Leidenschaft für den Hut, ihre Botschaft als Hutkönigin und die eigene Kopfbedeckung, die sie für diesen Tag ausgewählt haben. So trug etwa Tamara Arlt einen selbstgefertigten Fascinator mit Magnolienblüten und einem kleinen Vögelchen. „Vor meinem Haus steht ein Magnolienbaum und darin sitzen immer Vögelchen und zwitschern – es ist toll, wenn der neue Tag so beginnt.“ Dieses Gefühl wollte sie mit auf den Huttag bringen. Sabine Berner hat ihren Hut von einer Reise nach Istanbul mitgebracht – so wie zahlreiche ihrer Hüte aus unterschiedlichen Ländern stammen.

Die Geschichten rund um den Hut

Der Hut von Marion Hellwig hat diese erst auf das Amt der Hutkönigin aufmerksam gemacht: „Ich habe auf einer Hutmesse die Hutkönigin Vanessa getroffen und kennengelernt – und wir haben uns in den selben Hut verliebt.“ Sie habe ihn dann gekauft und an diesem Sonntag mit nach Lindenberg gebracht.

Eine knappe halbe Stunde ließ sich die Jury Zeit, bevor sie den Menschen auf dem dicht besetzen Stadtplatz das Ergebnis verkündete. „Es war eine ganz schwierige Entscheidung. Es sind fünf ganz wunderbare Kandidatinnen“, sagte Ballerstedt. Doch nach längeren Diskussionen seien sich die fünf Jurymitglieder dann doch einig geworden. „Uns ist wichtig, dass sie für den Hut brennt, sich in der Hutgeschichte ausgekennt und Menschen für den Hut begeistern kann“, fasste der Rathauschef zusammen.

„Ich hatte sehr gehofft, dass ich es werde“, sagte Berner nach ihrer Krönung. Und die Rentnerin fügte hinzu: „Jede andere hätte es auch verdient gehabt – ich hatte ganz tolle Mit-Finalistinnen.“

