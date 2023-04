Huttag Lindenberg: Was bei der Veranstaltung im Mai geboten ist

In Lindenberg findet am 7. Mai der Huttag statt. Was in der Stadt geboten ist und worüber das Publikum abstimmen darf.

28.04.2023 | Stand: 09:56 Uhr

Am zweiten Sonntag im Mai dreht sich in Lindenberg alles um den Hut. Zum 22. Mal wird am 7. Mai in der ganzen Innenstadt der Huttag gefeiert. Was geboten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.