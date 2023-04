Abbau des Iberglifts in Maierhöfen: Was sagt der Bürgermeister dazu?

Bürgermeister Martin Schwarz ordnet das Aus der Anlage ein: Was der Skilift für den Tourismus im Ort bedeutet und warum die Gemeinde keine Zuschüsse zahlt.

„Es ist ein toller, relativ steiler Hang, der eher etwas für Könner ist“ – der Maierhöfener Bürgermeister Martin Schwarz schwärmt von den Pisten am Iberg im Ortsteil Riedholz, die seit 1960 insbesondere von Einheimischen gerne genutzt wurden. „Wenn Schnee lag, dann war dort immer viel los.“ Doch der Ski-alpin-Sport ist in der Gemeinde bald Geschichte: Wie berichtet, hat Betreiber Franz Immler angekündigt, die beiden Iberglifte abzubauen. Pandemie und schneearme Winter hatten in drei der letzten vier Winter für Totalausfälle gesorgt, und im Hinblick auf die Klimaerwärmung lohne sich das Geschäft angesichts der Fixkosten nicht mehr, so seine Begründung.

Was das Iberglift-Aus für den Tourismus in Maierhöfen bedeutet

Rathauschef Schwarz bedauert die Entscheidung, schließlich habe er in jungen Jahren selbst am etwa 940 Meter hohen Iberg das Skifahren gelernt. Wie Immler sieht aber auch er die Sache realistisch: „In unseren Höhenlagen hat der Wintersportbetrieb auf Dauer keine Zukunft“, ist er überzeugt. Deshalb setzt die Gemeinde im Tourismusbereich inzwischen andere Akzente. Schwarz: „Früher haben wir uns als Luftkur- und Wintersportort präsentiert, bereits vor einigen Jahren letzteres Thema gestrichen“ – auch wenn man sich bei ausreichender weißer Unterlage auch künftig zumindest noch beim Langlaufen verausgaben kann. Doch im vergangenen Winter habe es nie genügend Schnee gegeben, um das mit Isny gemeinsame Loipennetz zu präparieren.

Explizit zum Wintersporttreiben kämen die Gäste aber ohnehin schon lange nicht mehr nach Maierhöfen, erklärt Schwarz, weshalb die Kommune inzwischen auf andere Konzepte setze. „Die Touristen suchen bei uns Ruhe, wir bieten vermehrt Themenwanderwege an.“ Wer Skifahren gehen wolle, habe es in Gebiete wie Balderschwang nicht allzu weit.

2014 lag ausreichend Schnee, um auf Skiern den Iberg hinunterzufahren. Bild: Matthias Becker

Bisher keine Zuschüsse: Spricht der Gemeinderat darüber?

Doch warum zahlt die Gemeinde Maierhöfen keine Zuschüsse, die den Betreiber bei den Fixkosten entlasten würde, um die Attraktion zu erhalten? In Weiler-Simmerberg beispielsweise sichern solche das Überleben des Straußberglifts Ellhofen und der Anlagen am Oberberg, in Scheidegg wird damit der Luggi-Leitner-Lift vor dem Abbau bewahrt.

Als 2020 der Fluckenlift in Maierhöfen eingestellt wurde, habe der Gemeinderat darüber diskutiert, berichtet der Bürgermeister. „Damals war man der Meinung, dass es nicht Aufgabe der Gemeinde ist, solche Unternehmen zu unterstützen.“ Und auch einige Kilometer weiter, in Hopfen, floss kein Geld in die Panorama-Lifte, die im gleichen Jahr geschlossen wurden. Was den Iberglift betrifft, habe der Betreiber auch keine Hilfe gefordert – und Schwarz findet, dass gemeindliche Zuschüsse das Liftsterben ohnehin nur hinauszögern. Wie die Meinung im Gremium dazu ist, weiß er nicht. Er kann sich aber gut vorstellen, dass in der Sitzung an diesem Donnerstag, 19.30 Uhr, darüber diskutiert wird.