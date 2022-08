Identität im Internet gestohlen: Eine junge Frau aus Lindau erlebt "die Hölle"

Ein Bekannter chattet jahrelang unter dem Namen der 22-Jährigen. Er führt sich aggressiv auf und verschickt sexuelle Nachrichten. Welche Folgen das für sie hat.

17.08.2022 | Stand: 12:50 Uhr

Vor zwei Jahren bekommt eine junge Frau aus Lindau auf Instagram eine Nachricht von einem fremden Mann. Sie kann die Nachricht nicht zuordnen. Doch sie ist der Schlüssel zu einem Kartenhaus, das kurz darauf in sich zusammenbricht. Ein ehemaliger Klassenkamerad war jahrelang mit ihrem Namen und ihren Fotos im Internet unterwegs. Er hatte ihre Identität gestohlen. Bei der 22-Jährigen hat das tiefe Narben hinterlassen.

„Es war die Hölle“, sagt Laureen Ruschmeier heute. Dabei war der 25. Juli 2020, der Tag, an dem sie alles herausfand, eigentlich ein guter Tag. Die damals 20-Jährige hatte ihre erste eigene Wohnung bekommen, wollte von Lindau nach Stuttgart ziehen. Voller Stolz präsentierte sie ihren Mietvertrag auf Instagram. „Natürlich so, dass man die Adresse nicht erkannte“, sagt sie. In Sozialen Medien sei sie schon immer eher vorsichtig unterwegs. „Ich bin keine Influencerin, habe nicht tausende Follower. Ich bin ein ganz normales Mädchen.“

Nach dem Post mit dem Mietvertrag ploppte auf Instagram eine Nachricht auf. Ob ihr Studium in Kiel denn schon beendet sei, fragte ein Mann, den Laureen Ruschmeier nicht kannte. „Ich habe aber gar nie in Kiel studiert“, erklärt sie. Als sie den Fremden fragte, was er denn meine, war auch er verwirrt. Schließlich, so schrieb er, kenne er die junge Studentin aus Kiel seit einiger Zeit von der Chat-Plattform Kik, wo sie seit vielen Monaten miteinander schrieben. Zumindest dachte er das. „Da habe ich mich erinnert, dass mir bei Facebook schon einmal ein fremder Mann geschrieben hat, dass er mich von Kik kennt“, sagt die Lindauerin. Damals erstellte sie ein Profil auf der Plattform, um nachzusehen, ob es dort eine andere Laureen Ruschmeier gibt. Doch sie fand nichts und vergaß den Vorfall wieder.

„Mein Leben wurde an Personen herangetragen, die ich nicht kannte.“

Als sich Laureen Ruschmeier im Juli 2020 nun erneut bei Kik anmeldet, stößt sie auf ein Profil mit ihrem Namen und ihren Fotos. „Es war seit 1306 Tagen online.“ Kurz darauf wurde das Profil gelöscht. Dann klingelte ihr Handy, ein ehemaliger Klassenkamerad rief an. „Er hat mir gestanden, dass er den Account angelegt hat“, erzählt sie. Der junge Mann habe geweint und sich entschuldigt, sie habe Mitleid mit ihm gehabt und gesagt: „Gut, dass du angerufen hast, sonst wäre ich zur Polizei gegangen.“

Doch dann ging „die Hölle“ los. Auf Instagram bekam sie Dutzende Nachrichten. Fremde Menschen schickten ihr Auszüge aus den Chats, die der Klassenkamerad mit ihrem Fake-Profil geführt hatte. Woher er die darin enthaltenen Details hatte, kann sie sich nicht erklären. „Da waren Bilder, die ich nur auf meinem privaten Handy hatte. Es ging um die Arbeit meines Vaters, um den Wohnort meiner Großeltern“, sagt sie. „Mein Leben wurde an Personen herangetragen, die ich nicht kannte.“

Lesen Sie auch

Schauspielerin Leben mit Hollywooddramen - Melanie Griffith wird 65

Doch es kam noch schlimmer. „Er hat sich in den Chatgruppen unter meinem Namen teilweise aggressiv aufgeführt, wurde aus mehreren Gruppen rausgeworfen. Er hat behauptet, ich würde Drogen nehmen, hat fremden Männern sexuelle Nachrichten geschrieben.“ Auch auf anderen Plattformen hat der Mann gefälschte Profile von ihr angelegt und so zum Beispiel ihrem Ex-Freund alte Fotos entlockt.

Als sie das herausfindet, geht Laureen Ruschmeier zur Lindauer Polizei. Zeitgleich stellt sich der Klassenkamerad auf der Dienststelle in Lindenberg.

Lesen Sie dazu auch: Wenn Eltern Kinderfotos posten: Warum Sharenting zum Problem werden kann

Die Polizei bestätigt das. Laureen Ruschmeiers Fall ist einer von zehn Fällen von Identitätsbetrug, die im Landkreis Lindau in den vergangenen drei Jahren registriert wurden. „Die Dunkelziffer ist aber sicher höher“, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler. Betroffene merken oft erst nach Jahren, dass unter ihrem Namen falsche Profile im Internet existieren, manche gar nie. Den Tätern reichen oft ein Foto und ein paar Informationen. Sich davor zu schützen, ist schwierig bis unmöglich. „Fotos können ja einfach kopiert werden“, erklärt Geißler. Trotzdem rät er, alle Fälle anzuzeigen. „Mithilfe der Polizei ist es leichter, Betreiber von sozialen Netzwerken dazu zu bringen, Fake-Profile zu löschen.“

Polizeisprecher zu Identitätsdiebstahl: Gibt oft eine Vorbeziehung

Der Fall von Laureen Ruschmeier bestätigt die Feststellung Geißlers: „Es gibt oft eine Vorbeziehung.“ Als Beispiel nennt er Ex-Ehemänner, die ein falsches Profil der Ex-Frau anlegen und sich damit auf Partner-Plattformen anmelden. Wenn Fremde Fake-Profile anlegen, dann meist, weil sie unter falscher Identität online Waren bestellen, die sie nicht bezahlen.

Warum ihr ehemaliger Klassenkamerad ihr das angetan hat, versteht Laureen Ruschmeier nicht. „Wir waren nie super gut befreundet, aber eben Schulkameraden.“ Mittlerweile hat sie Angst vor ihm. Ein Jahr war sie in psychologischer Behandlung. „Diese große Ungewissheit, was er mit meinem Profil noch alles gemacht hat“, geht ihr nach. In Menschenmengen bekommt sie Panik. „Weil ich nicht weiß, wer mich kennt – oder eben glaubt, mich zu kennen.“

Was Laureen Ruschmeier erlebt hat, gleicht einem Trauma, erklärt der Psychiater Sascha Hunner, Chefarzt der Panorama Fachklinik in Scheidegg. „Traumata definieren sich über Kontrollverlust und eine lebensbedrohliche Situation“, erklärt er. Nicht zu wissen, welche Türen oder Möglichkeiten der Täter ihr vielleicht verbaut habe, könne psychologisch mit einer lebensbedrohlichen Situation verglichen werden. Dazu komme, dass sich die Opfer häufig schämten. „Dabei sollten sich die Täter schämen.“

Ob sich ihr ehemaliger Klassenkamerad schämt, weiß Laureen Ruschmeier nicht. Sie hat nie mehr mit ihm gesprochen. Es habe eine Verhandlung vor dem Amtsgericht gegeben, zu der sie nicht einmal als Zeugin geladen war. Ihr Klassenkamerad bekam eine niedrige Geldstrafe. Von Polizei und Gericht hat sie sich allein gelassen gefühlt. Immerhin: Sie nahm sich ein Jahr nach der Verhandlung einen Anwalt und erstritt 1500 Euro Schmerzensgeld.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".