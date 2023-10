Besser spät als nie: IHK freut sich über weitere Azubis im Landkreis Lindau

Auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Lindau hat sich einiges getan. Wie viele Spätentschlossene seit 1. September einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben.

23.10.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Die Aussichten der Wirtschaft gelten derzeit als nicht sehr rosig. Stichwort Personalmangel. In einem Punkt können die Verantwortlichen in Industrie und Gewerbe aber aufatmen: Bei der Nachwuchssuche hat sich in den vergangenen Wochen noch viel getan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.