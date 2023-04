Fingerabdrücke von 2010 verrieten ihn: Pakistaner wollte überHörbanz einreisen, wird aber wegen Einbruchs gesucht

Die Einreise über Hörbanz stellt sich dieser Pakistaner wohl anders vor: Er hat keinen Aufenthaltstitel, deshalb überprüfen die Beamten seine Fingerabdrücke.

11.04.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Am Sonntagnachmittag haben Polizistinnen und Polizisten aus Lindau einen 34-jährigen Pakistaner erwischt, der mit der Bahn am Grenzübergang Hörbanz einreisen wollte. Wie die Polizei berichtet, war sein italienischer Aufenthaltstitel vor etwa acht Monaten abgelaufen. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Fingerabdrücke des Mannes. (Lesen Sie auch: So viele Flüchtlinge und Schleuser hat die Polizei 2022 in Bayern erwischt)

Illegale Einreise mit dem Zug nach Lindau

Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft München dem Mann unter einem anderen Namen europaweit sucht. Seit eineinhalb Jahren liegt gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl wegen Einbruchs vor. 2010 hatte der Pakistaner bereits eine Anzeige erhalten, weil er sich unerlaubt dort aufgehalten hatte. Damals waren seine Fingerabdrücke gespeichert worden. (Lesen Sie hier: Lindau: Fernbusfahrer sollen zehn Migranten geschleust haben)

34-Jähriger kam nach Einreise bei Hörbanz in die JVA Stadelheim

Noch am Montagmittag führten die Bundespolizisten den Mann beim Amtsgericht München vor. Anschließend kam er in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim.

