Illwerke VKW warnen Kunden im Landkreis Lindau vor Telefonbetrügern

Die Anrufer drohen mit drastischen Strompreis-Erhöhungen. Was sie damit erreichen wollen und wie die Kunden der Vorarlberger Kraftwerke reagieren sollten.

Die Vorarlberger Kraftwerke warnen vor betrügerischen Anrufen. Nach eigenen Angaben erhält der Energieversorger aktuell vermehrt Mitteilungen von seinen Kunden, dass sie ohne Einverständnis mit Telefonanrufen belästigt werden, die angeblich im Namen der Illwerke VKW erfolgen.

Betrüger wollen an Kundendaten gelangen

Die Betrüger geben sich demnach als eine von der VKW beauftragte Serviceagentur für Energieberatung aus und versuchen, die Kunden durch die Ankündigung einer angeblich massiven Strompreiserhöhung zu verunsichern. „Diese Anrufe sind verboten und zielen darauf ab, Ihre Kundendaten zu erfragen, um Ihnen Verträge unterzuschieben. Seien Sie vorsichtig, geben Sie bitte keine Zählerdaten weiter und unterschreiben Sie keine Schriftstücke, die Sie nicht angefordert haben“, heißt es in der Mitteilung der Illwerke VKW.

Der Vorarlberger Unternehmen betont, dass Preisänderungen niemals telefonisch, sondern immer in Textform (entweder per Brief oder über das Kundenportal und E-Mail) mitgeteilt werden. Die telefonische Ankündigung einer Preiserhöhung sei ein sicheres Indiz für einen unseriösen Anruf.

VKW hat viele Strom-Kunden im Westallgäu

Wer einen solchen Anruf bekommt, kann sich beim Kundenservice der VKW unter Telefon (08381) 899-998 oder per E-Mail an kundenservice@vkw.de melden. Oder aber auch direkt bei der Bundesnetzagentur.

Die VKW bersorgt nach eigenen Angaben rund 20.000 Kunden im Landkreis Lindau mit Strom.

