Im Dezember leuchten 23 Adventsfenster in Stiefenhofen

Die Fenster sollen für weihnachtliche Stimmung in der Gemeinde sorgen. Die Idee dafür haben sich die Initiatorinnen in Ellhofen abgeschaut. Wer alles mitmacht.

22.11.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Die Stiefenhofen gibt es heuer erstmals eine Aktion „Adventsfenster“. Ab dem 1. Dezember kommt täglich ein dekoriertes Fenster in der Ortsmitte dazu. An Heiligabend vervollständigt dann die Krippe in der Pfarrkirche St. Martin die Aktion. Dann leuchten alle Fenster täglich von 17 bis 22 Uhr – und zwar bis zum 6. Januar.

Ausgedacht haben sich die Aktion Hildegard Kimpfler und Angelika Rasch, die beide im Ort vielfältig ehrenamtlich engagiert sind. Mit ins Boot holten sie Gästeamtsleiterin Birgit Spieler. Inspiriert hat dabei eine ganz ähnliche Aktion in der Adventszeit in Ellhofen. „Wir haben natürlich mit den Verantwortlichen dort Kontakt aufgenommen“, sagt Spieler. Ein „Konkurrenzdenken“ gebe es dabei nicht. In der wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeit sollen die Lichter in den Fenster Hoffnung ausstrahlen, sagt Spieler. Bei der Gestaltung haben die Vereine, Betriebe und Privatpersonen komplett freie Hand. Und so ist auch bislang nicht bekannt, was es ab dem 1. Dezember in den einzelnen Fenstern zu sehen gibt. Jeweils um 17 Uhr öffnet sich eines der Adventsfenster, die mit Nummern dekoriert sind.

So wollen die Stiefenhofer beim Adventsprojekt Energie sparen

Recht schnell hatte Birgit Spieler genug Teilnehmer für die Aktion im Dorf gefunden. „Da gab es eine ganz positive Resonanz“, freut sie sich. Durchaus thematisiert hat das Team im Vorfeld das Energiesparen. Statt Glühlampen sollen nun LED-Beleuchtungen zum Einsatz kommen. Das erste Fenster öffnet sich am 1. Dezember beim Proberaum der Musikkapelle Stiefenhofen in der Schulstraße. Das umrahmt dann auch eine Bläsergruppe der Kapelle und die Besucher erwarten Bratwürste und Glühwein – je nach Wetter auf dem Vorplatz oder im Proberaum selbst.

In den Folgetagen könne der Weg von Fenster zu Fenster ideal für einen abendlichen Spaziergang durch den Ort sein, hat sich das Team überlegt. Vorbei führt er dann möglicherweise auch bei der Kinderkrippe. Sie beteiligt sich zwar nicht mit einem Adventsfenster, hat aber einen Adventsbriefkasten aufgestellt. In ihn dürfen Kinder ihre Briefe an den Nikolaus und das Christkind einwerfen.