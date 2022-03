Im Dienst der Kirche: Er arbeitet für 14 Pfarreien im Landkreis Lindau

Markus Becher aus Lindenberg erledigt die Verwaltungsarbeit für drei katholische Pfarrer im Westallgäu. Das sind seine Aufgaben als rechte Hand der Geistlichen.

Seit fünf Jahren gibt es im Bereich des Bistums Augsburg Verwaltungsleiter. Sie sollen die Pfarrer entlasten, damit diese sich verstärkt um ihre ureigene Aufgabe, die Seelsorge, kümmern können. Nun haben auch die drei Pfarreiengemeinschaften Argental, Heimenkirch und Weiler erstmals einen Verwaltungsleiter: Markus Becher ist in dieser Funktion seit Anfang Februar „die rechte Hand des Pfarrers“, wie er sagt. Wobei es in seinem Fall drei leitende Pfarrer und insgesamt 14 Pfarreien sind.

Betriebswirt unterstützt die Pfarreiengemeinschaften

Mit der Bildung von Pfarreiengemeinschaften waren die Pfarrer in der Vergangenheit nicht nur mit mehr Gläubigen konfrontiert, sondern vor allem auch mit mehr Verwaltungsarbeit. Dabei braucht es dafür kein Theologiestudium. Und da die Kirche Mitarbeitende mit entsprechender Verwaltungsausbildung leichter findet als Pfarrer, geht sie den Weg, die Aufgaben zu teilen. Markus Becher bringt die entsprechenden Erfahrungen mit. Der 29-jährige Lindenberger hat der Realschule und einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann eine Fortbildung zum Handelsfach- und zum Betriebswirt folgen lassen.

Insgesamt viereinhalb Jahre lang hat er manchen Abend und viele Wochenenden dafür investiert. Das aber brachte ihm schon in jungen Jahren verantwortungsreiche Arbeitsplätze ein: Bei Allcop in Lindenberg war er Logistik-Teamleiter und zuletzt bei einem Baumarkt in Kempten stellvertretender Marktleiter. Dann sah er die Ausschreibung der Position eines Verwaltungsleiters der drei Pfarreiengemeinschaften. Die gab es in diesem Bereich bislang noch nicht. Doch konnte Becher vorab mit Jürgen Huber sprechen, der diese Funktion in der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken inne hat. Das folgende Vorstellungsgespräch bei Pfarrer Christian Lang zeigte schnell: „Das harmoniert gut, auch zwischenmenschlich“, sagt Becher.

Kirchensanierung in Grünenbach und Ebratshofen gehört zu den Aufgaben

Sein Aufgabenbereich ist groß: Der Erhalt der Kirchengebäude zählt dazu. Hier geht es aktuell um den Abschluss der Kirchensanierung in Grünenbach und den Beginn in Ebratshofen. Aber auch in Mywiler steht die Sanierung der dortigen Kapelle an. In Vertretung des jeweiligen Pfarrers kann er künftig Unterschriften leisten und an Sitzungen der jeweiligen Kirchenverwaltung teilnehmen. Auch Themen wie die Arbeitssicherheit, rechtliche Fragen oder Unterweisungen von Mitarbeitenden gehören zum Aufgabenspektrum. „Da gibt es viele Parallelen zu Unternehmen“, hat Becher schnell festgestellt. Und das geht bis ins Detail: Becher prüft, ob Fluchtwege markiert, Feuerlöscher vorhanden und Verbandskästen auf dem aktuellen Stand sind.

Für solche Fragen nicht mehr zuständig zu sein, entlaste die Pfarrer. „Sie sind wahnsinnig dankbar“, hat Becher im Miteinander mit den Pfarrern Karl Werner Badura (Argental), Martin Weber (Heimenkirch) und Christian Lang (Weiler) festgestellt.

Ohne das Ehrenamt geht es allerdings auch künftig nicht. Insbesondere die Kirchenpfleger in den einzelnen Pfarreien leisten aus Sicht von Becher eine unverzichtbare Arbeit: „Ich kann nicht immer vor Ort sein“, weiß er. Aber: „Ich will sie unterstützen.“

Die katholische Kirche als Arbeitgeber

Der Gedanke, statt eines Unternehmens die katholische Kirche als Arbeitgeber zu haben, hat Becher nicht verschreckt. Im Gegenteil: Er erlebe eine „tolle Arbeitsatmosphäre“, die ihn sehr motiviere. Und nach sechs Wochen stellt Becher fest: „Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung.“ Nicht zuletzt, weil er nun nahe seines Wohnortes Lindenberg arbeitet.

Sein Büro hat der 29-Jährige im Pfarrhaus in Weiler. So bleibt etwas mehr Zeit für seine Hobbys – das Motorrad- und das Skifahren gehören dazu sowie das Boule-Spielen. Das betreibt er durchaus engagiert und spielt bei einem Verein im badischen Achern in Deutschlands zweithöchster Liga.