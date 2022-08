Im neuen Opfenbacher Gewerbegebiet wird es keine Wohnungen geben

Opfenbach überarbeitet die Planung für das umstrittene Gewerbegebiet in Mäuchen. Von 22 bis 6 Uhr muss Ruhe herrschen. Das hat Folgen für die Schneeräumung.

04.08.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Nächste Runde in der Diskussion um das neue Opfenbacher Gewerbegebiet in Mäuchen. Die beiden ortsansässigen Firmen Holzbau Trunzer und Forstservice Peter Straubinger wollen auf der Fläche von Mellatz kommend rechts neben der B32 neue Hallen und Büros errichten. In der überarbeiteten Planung kommen die Firmen Anwohnern und Gemeinde in einigen Punkten entgegen, vor allem die Höhe der zwei Produktionshallen bleibt jedoch umstritten.

Bedeutendste Änderung im Vergleich zur ersten Planung, über die der Gemeinderat Opfenbach im April vergangenen Jahres beraten hat: Im Gewerbegebiet werden keine Wohnungen entstehen – weder für Betriebsleiter, noch für Mitarbeiter der beiden Unternehmen. Anwohner und Gemeinderatsmitglieder hatten hier die Befürchtung geäußert, es könnte ein sozialer Brennpunkt entstehen.

Das Bürogebäude der Firma Holzbau Trunzer wird zudem künftig nur drei statt vier Stockwerke haben. Keinen Spielraum sehen die beiden Unternehmen bei den Dimensionen der geplanten Hallen. „Die Höhe ergibt sich aus den Betriebsabläufen“, erklärte Bernd Zimmermann, der die Planung für das gleichnamige Ingenieurbüro vorstellte. Vor diesem Hintergrund stellte Gemeinderatsmitglied Michael Rief fest: „Ich nehme beim Bürotrakt das vierte Geschoss weg, aber die angrenzende Halle bleibt gleich hoch. Das bringt den Anwohnern dann ja nicht viel, deren Sicht bleibt die Gleiche.“

Wie hoch werden die Hallen im neuen Gewerbegebiet

Ebenfalls mit Blick auf die Höhe der Gebäude wollte Annette Straub wissen, welche Arbeiten am Boden des Gewerbegebiets geplant sind. „Das Gelände dort hat ja eine Mulde: Wird die aufgefüllt oder das ganze Gebiet runtergesetzt?“, fragte sie. Daniel Trunzer, der dafür Rederecht in der Sitzung erhielt, erklärte: Seine Halle, die in Richtung Bundesstraße geplant ist, werde auf Höhe der jetzigen Mannsnetterstraße entstehen – um eine Zufahrt zum Gewerbegebiet zu ermöglichen. Die Fläche in der Mitte des Gewerbegebiets müsse folglich etwa um 1,20 Meter aufgefüllt werden. Anders die Halle von Peter Straubinger am anderen Ende des Gebiets, also in Richtung der Wohnhäuser: „Die wird etwa 70 Zentimeter im jetzigen Erdreich versenkt“, sagte Trunzer. Die Halle soll laut Plan eine Höhe von fast zwölf Metern haben. Da sie relativ nah neben den Wohnhäusern stehen soll, hatten Anwohner in der Bürgerversammlung der Gemeinde bereits klargestellt: „Dann wird es dunkel für uns.“

In Sachen Lärmschutz bleibt es bei der Regelung, dass im Gewerbegebiet nur zwischen sechs und 22 Uhr gearbeitet werden darf. Es dürfen außerhalb dieser Zeit also innerhalb des Betriebs keine Fahrzeuge beladen oder umgestellt werden, betonte Zimmermann. Zwar könne es vorkommen, dass ein externer Lastwagen nachts am Gewerbegebiet ankommt und dort parkt. Entladen werden darf dieser aber erst am nächsten Morgen ab 6 Uhr. Für Daniel Trunzer bedeutet diese Regelung vor allem in einem Bereich eine deutliche Einschränkung: Seine Mitarbeiter und Fahrzeuge sind im Winter beim Schneeräumen im Einsatz. Eine Ausnahmegenehmigung von der Sperrzeit ist für diese Arbeiten nicht vorgesehen, erklärte Zimmermann auf Nachfrage von Herbert Bader.

Sperrzeit und Räumdienst

Im Gespräch mit dem Westallgäuer sagte Trunzer, er wisse noch nicht, wie er diesen Dienst künftig handhaben werde. „Aktuell mache ich mir dazu noch keine Gedanken.“ Zwei Verträge über die Arbeit als Räumdienst laufen laut Trunzer ohnehin in den nächsten zwei Jahren aus. Ob er diese verlängere, stehe noch nicht fest. Ansonsten sei er nur für die Gemeinde Opfenbach tätig: „Und wenn von deren Seite diese Arbeit nicht gewollt ist, dann lasse ich es.“ Nach der aktuellen Regelung dürfe und müsse er künftig zwar die Bundesstraße und die Gemeindestraßen in Mäuchen räumen, auf seinem Betriebsgelände wäre es ihm nachts aber verboten, zu fahren, sagte Trunzer.

Der Firmenchef ist zudem Mitglied der Opfenbacher Feuerwehr. Als solches stellte er in der Vergangenheit seine Maschinen bei Einsätzen zur Verfügung, etwa um entwurzelte Bäume per Autokran zu beseitigen. Auch das sei nachts dann in Zukunft wohl nicht mehr möglich, sagte Trunzer.

Wohin mit dem Regenwasser vom neuen Gewerbegebiet?

Entwässert werden soll das neue Gewerbegebiet, indem Regen und Schmelzwasser in einen kleinen angrenzenden Bach eingeleitet werden. Um diesen nicht zu überlasten, sind auf dem Gelände große Rückstaukanäle im Boden sowie ein Puffer durch begrünte Dächer geplant. Nach einem Regenschauer wird das Wasser dann langsam in das Gewässer eingeleitet. Zimmermann sprach von maximal zehn bis zwölf Litern pro Sekunde. So werde auch verhindert, dass der Bach überläuft und eine angrenzende Wiese überflutet.

In den derzeitigen trockenen Sommermonaten führt der Bach, der neben dem neuen Gewerbegebiet und unter der B32 verläuft, kaum Wasser. Künftig soll Regenwasser vom Gewerbegebiet in diesen eingeleitet werden. Bild: David Specht

Der Gemeinderat stimmte schließlich bei einer Gegenstimme von Michael Rief für die überarbeitete Planung. Hauptargument der Befürworter: Man wolle die beiden Unternehmen im Ort halten und ihnen dies mit dem Beschluss signalisieren. Bürgermeister Matthias Bentz sagte: „Es soll uns nicht wieder passieren, dass ein Unternehmen in eine Nachbargemeinde abwandert. Wir haben uns schon klar positioniert, dass wir die Arbeitgeber halten wollen und die Unternehmer sind uns mit einigen Änderungen entgegengekommen.“

Die abgeänderten Bebauungs- und Flächennutzungspläne gehen nun an Behörden und Umweltverbände, die dazu Stellungnahmen abgeben. Die Pläne werden zudem öffentlich ausgelegt.