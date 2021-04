Im Opfenbacher Ortsteil Litzis entsteht eine neue Kapelle

Die 150 Jahre alte Sebastianskapelle in Litzis wurde abgerissen. Nun haben die Arbeiten für ein neues Kirchlein begonnen. Kapellenverein hofft auf Spenden.

22.04.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Der Neubau der Kapelle St. Sebastian im Opfenbacher Ortsteil Litzis hat begonnen: Ende März sind die Bagger angerückt und haben die Baugrube und den Graben für den Stromanschluss ausgehoben. In den vergangenen Tagen wurde die Bodenplatte betoniert.

Die neue Kapelle in Litzis wird aus heimischem Weißtannenholz gefertigt

Vor einigen Wochen wurden auch die gespendeten Weißtannen gesägt und die Bretter aufgestapelt, teilt Uwe Kuhn, Vorsitzender des Kapellenvereins, mit. In den nächsten Monaten werden aus dem Material die Holzwände, Balken und Fassadenlamellen vorgefertigt, um anschließend das Gebäude errichten zu können. Zur Finanzierung des Vorhabens ist der Verein weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Rund 150.000 Euro hat der Kapellenverein an Gesamtkosten veranschlagt.

Wie das Modell zeigt, wird das neue Kirchlein aus heimischem Weißtannenholz gefertigt und bekommt eine lamellenartige Fassade. Bild: Kapellenverein St. Sebastian

Fleißige Helfer aus dem Dorf haben die 150 Jahre alte Sebastianskapelle abgerissen

Im August vergangenen Jahres hatten sich die Einwohner von Litzis noch einmal an der Kapelle versammelt und in einer kleinen kirchlichen Feier Abschied von dem Gebäude genommen, das die Ortschaft seit 1873 geprägt hat. Danach hatten innerhalb einer guten Woche fleißige Helferinnen und Helfer den Abbruch in Eigenregie bewerkstelligt. Altar und Figuren sind gesichert und eingelagert worden. Die Bänke wurden zum Kauf angeboten.

Die alte Kapelle in Litzis steht musste abgerissen werden. Altar und Figuren sind gesichert und eingelagert worden. Bild: Matthias Becker

Die neue Kapelle bekommt ein modernes Design

Die Architektur der neuen Kapelle greift die historische Gebäudeform auf, gleichzeitig bekommt das Gebäude ein modernes Design. Die Kapelle wird aus heimischem Weißtannenholz gefertigt. Ein besonderes Stilelement ist die lamellenartige Fassadengestaltung. Dadurch soll der Innenraum in hellem Licht erstrahlen, die stille Andacht aber vor Blicken von außen geschützt werden.

Das Spendenkonto und aktuelle Bilder zur Baustelle sind auf der Website www.kapelle-litzis.de zu finden.

Lesen Sie auch