Im Westallgäu bewahren Drohnen Kitze vor einem grausamen Tod

Einige Jäger und Landwirte im Landkreis Lindau nutzen Fluggeräte mit Wildkameras, um Rehkitze vor dem Mähwerk zu retten. Dafür müssen sie oft früh aufstehen.

13.06.2022 | Stand: 18:01 Uhr

„Zwei wären sicher tot gewesen“, sagt Manfred Spieler. „Die haben wir gerettet. Das ist ein guter Start in den Tag“, pflichtet ihm Ralf Arnold bei. Spieler ist Jagdpächter im Scheidegger Ortsteil Allmannsried, in dem Landwirt Arnold seine Flächen hat. Das gute Wetter am Wochenende nutzt Arnold für die Grasernte, der zweite Schnitt steht an. Doch viele der Felder in Allmannsried grenzen an Wald, sind teilweise sogar an drei Seiten von ihm umgeben.

