Im Westallgäu hat ein neuer Bikepark geöffnet

Ab sofort bietet sich für Mountain-Biker in Maria-Thann eine neue Möglichkeit zum Austoben. Wie die Attraktion eröffnet wurde und was geboten ist.

24.04.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Mit einem Frühlingsfest hat der TSV Maria-Thann seinen neuen Bikepark eröffnet. Dieter Weishäupl, der Vorsitzende des Vereins, wollte nicht allzu viele Worte verlieren. Vielmehr bedankte er sich dennoch bei all jenen, die an der Verwirklichung des Projektes mitgeholfen hatten – und dabei hob er den Nachbarn des Geländes, die Familie Fuchs, besonders hervor. Aufgeschüttete Hügel, Spitzkehr-Passagen, Wurzelwege, Steinabfahrten und Rampen bieten die Möglichkeit, technische Bergauf- und Bergabfahrten in einem naturnahen alpinen Gelände zu trainieren. Im Pumptrack mit Steilkurven und dem Geschicklichkeitsparcours kann jeder Biker seiner Fahrtechnik den letzten Schliff geben.

Es folgte viel sportlicher Spaß und gelebte Gemeinsamkeit, wobei gefühlt die ganze Gemeinde zum Festplatz gekommen war. Die Jugendkapelle Wohmbrechts, Opfenbach, Maria-Thann spielte zur Unterhaltung, zu Essen und Getränken. Der Fokus lag aber auf dem sportlichen Vergnügen, das mit Trialshows und Kinderworkshops von Markus und Neal Stahlberg ergänzt wurde. Im Parcours durften sich junge Sportler derweil austoben, nachdem feierlich das rote Band durchgeschnitten worden war. Von den allerkleinsten Bikern auf Laufrädern bis hin zu den versierten Mountainbikern erkundeten sie jede Bodenwelle im Pumptrack, und die erfahrenen Jugendlichen und auch Erwachsenen probierten jeden Sprung in der Drop-Sektion oder in der Jumpline aus und arbeiteten sich die anspruchsvollen Spitzkehren hinunter.

Am frühen Abend sorgte das Klappradrennen in Tracht, zu dem sich 14 Dreierteams angemeldet hatten, für viel Vergnügen: Das Rennen ging über die Wiese und schließlich spektakulär durch den neuen Bikepark. Dieter Weishäupl lobte am Ende des Tages noch das Team und die Helfer, die unfassbar viel geleistet hätten. Vonseiten der Besucher habe es ausschließliche positives Feedback gegeben. „Wir sind rundum glücklich und zufrieden“, sagte Weishäupl.