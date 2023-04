Gegner aus der Regionalliga: Mit wem es der FV Weiler jetzt im Pokal zu tun hat

Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga geht als Außenseiter ins Halbfinale im Mai. Der Gegner spielt drei Klassen höher und hat einen Ex-Profi als Trainer.

20.04.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Der nächste Pokalgegner des FV Rot-Weiß Weiler steht fest: Der Fußball-Landesligist empfängt im Halbfinale am 3. Mai die TSG Balingen. Der Tabellensiebte der Regionalliga Südwest hat sich in seinem Viertelfinale mit 1:0 gegen Ligakonkurrent VfR Aalen durchgesetzt. Vor 1100 Zuschauern erzielte Jonas Meiser das entscheidende Tor (62.).

Trainer Martin Braun von der TSG Balingen war beim SC Freiburg

Wenn er sich den Halbfinalgegner hätte aussuchen dürfen, hätte er Aalen genommen, verrät FVW-Trainer Jürgen Kopfsguter auf Nachfrage unserer Redaktion. „Das ist fußballhistorisch der größere Name“, sagt er über den Ex-Klub von Ralph Hasenhüttl und Kevin Kampl, der 2014/15 noch Zweitligist war. Dennoch werde das Spiel gegen Balingen ein richtiges Highlight. Dementsprechend hofft der Coach auf eine große Kulisse im Raiffeisenbank-Stadion.

Die TSG Balingen hat vor 30 Jahren noch in der Kreisliga A gespielt, zählt aber längst zu den besten Amateurklubs Württembergs. 2018 ist er in die Regionalliga aufgestiegen. 2020 und 2021 stand er jeweils im WFV-Pokalfinale.

(Lesen Sie auch: Der Wahnsinn geht weiter: FV Weiler zieht im WFV-Pokal ins Halbfinale ein)

Der Trainer des Regionalligisten hat Bundesliga-Erfahrung: Martin Braun (54) war unter anderem Profi beim SC Freiburg (über 150 Spiele unter Volker Finke), 1. FC Köln und Rapid Wien.

Und auch der Kader ist gut besetzt. Verteidiger Moritz Kuhn (31) zum Beispiel war Zweit- und Drittligaprofi bei Sandhausen, Wehen Wiesbaden, Stuttgart II und Türkgücü München.

FV Weiler spielt in der Landesliga gegen die TSG Balingen II

Beide Vereine kennen sich. 1994/95 (in der Landesliga) und 1999/2000 (in der Verbandsliga) traf man in der gleichen Liga aufeinander. Und dann ist da ja auch die TSG Balingen II. Die U23 des Regionalligisten spielt bekanntlich auch in der Landesliga – und ist dort als Tabellenzweiter sogar der erste Verfolger von Spitzenreiter Weiler. Für das Pokalspiel sei diese Konstellation aber „weder Vor- noch Nachteil“, sagt Kopfsguter.

(Lesen Sie auch: Alexander Odemer verlängert beim SV Maierhöfen: "Heimat geworden")

Kurios: Weiler hatte im laufenden Pokalwettbewerb nur Heimspiele, Balingen musste ausnahmslos auswärts antreten. Auch im Halbfinale ist das nicht anders. Der FVW hat als unterklassiges Team Heimrecht. Im Halbfinale standen die Rot-Weißen bis dato noch nie.

Noch kurioser: Das letzte Pokalheimspiel der TSG Balingen liegt schon sechs Jahre zurück.

Der WFV-Pokal in der Saison 2022/23