Die Zahl der Kirchenaustritte steigt auch im Westallgäu deutlich an und erreichte 2021 einen Rekordwert. Oft lösen Skandale eine Welle aus - so auch jetzt.

19.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Schon um 8 Uhr früh stand am 21. Januar, ein Mann an der Tür des Standesamts im Lindenberger Rathaus. Sein Anliegen: austreten aus der katholischen Kirche. Am Tag zuvor war das Missbrauchsgutachten der Erzdiözese München und Freising bekannt geworden, das auch den emeritierten Papst Benedikt XVI als Mitwisser belastet. Dieses Gutachten hat eine Welle von Kirchenaustritten ausgelöst, auch im Westallgäu.