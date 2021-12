Durch das Vorhaben im Aachener Weg in Isny sollen vier neue Wohnblocks mit Tiefgarage entstehen. Der Gemeinderat Isny bremst die Brüder aber unsanft aus.

Von Tobias Schumacher

06.12.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Die Brüder Alexander und Markus Immler planen auf den Grundstücken ihres Geburtshauses am Aachener Weg 38 in Isny vier Wohnblocks. Nachdem sich die Stadträte des Technischen Ausschusses bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung mit dem Thema befasst hatten, haben die Investoren ihr Vorhaben nun in einer Gemeinderatssitzung der Öffentlichkeit präsentiert.