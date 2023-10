Fiese Masche: Wenn Häuser zum Schnäppchenpreis locken

Wie Betrüger den Traum vom Eigenheim ausnutzen: Polizei spricht von drei bis fünf Fällen im Jahr im Kreis Lindau. Wie Kriminelle vorgehen.

Von Christina Werner

28.10.2023 | Stand: 14:02 Uhr

Steigende Zinsen, hohe Immobilienpreise und wenig Angebote: Viele Familien träumen trotzdem von einem Haus in Lindau – doch die Rahmenbedingungen sind gerade schlecht. Eine Not, die Betrüger für eine Masche nutzen. „Schönes Haus mit acht Zimmern in Lindau“ lautet die Überschrift einer Immobilienanzeige auf der Internetseite Immonet. Die Details der Aeschacher Stadtvilla aus dem Jahr 1906 mit 200 Quadratmetern Wohnfläche, einem sanierten Dachgeschoss und neuer Heizung lassen das Herz höher schlagen. Der Preis mit 300.000 Euro scheint es perfekt zu machen. Oder ist alles vielleicht zu perfekt?

