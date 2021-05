Kurioser Grund: Impf-Hotline im Landkreis Lindau hat neue Nummer

Das Landratsamt Lindau hat nach vielen Monaten die Nummer der Impf-Hotline geändert. Was das mit einer Familie aus Scheidegg zu tun hat.

Etwa 650 Fehlanrufe hat Frank Kügler aus Scheidegg in den vergangenen Monaten erhalten. Der Grund: Er hatte eine ähnliche Telefonnummer wie die Impf-Hotline des Landkreises Lindau. Das Landratsamt Lindau hat nun reagiert und die Nummer der Hotline geändert. „Ich freue mich riesig darüber“, sagt Kügler.

Die Impf-Hotline im Landkreis Lindau ist jetzt unter der Nummer (0800) 9118219 erreichbar. Der Anruf ist gebührenfrei.

Tag für Tag klingelte bei der Familie aus Scheidegg ununterbrochen das Telefon. Menschen riefen irrtümlich bei den Küglers an, um sich für eine Corona-Impfung zu registrieren. Die Familie wandte sich mit ihrem Problem an das Landratsamt Lindau.

Impf-Hotline: Hinweise in den Medien haben nicht geholfen

„Wir hatten zuerst über Hinweise über die Medien versucht, die Familie zu entlasten. Dies hat jedoch nicht gefruchtet“, sagt Pressesprecherin Sibylle Ehreiser. Deshalb habe die Impf-Hotline nun eine neue Nummer.

„Ich finde es klasse, dass das Landratsamt so reagiert hat“, freut sich Kügler. Der Scheidegger ging am Schluss nicht mehr an sein Telefon. Er aktivierte einen Anrufbeantworter mit einer automatischen Ansage.

„Gestern habe ich den Anrufbeantworter deaktiviert“, erzählt er. „Es kam nur ein Anruf rein.“ Kügler hofft nun, dass sich die Anrufe langfristig normalisieren.

