Impfzentren im Landkreis Lindau nur noch an vier Tagen geöffnet

Der Landkreis fährt das Angebot für Lindenberg und Lindau zurück. Derweil steigen die Zahlen wieder. Und was ist eigentlich mit dem Impfstoff von Novavax?

11.03.2022 | Stand: 17:29 Uhr

Auch Nuvaxovid hat die Impfkampagne im Landkreis Lindau nicht wieder auf Touren gebracht. Seit der vergangenen Woche ist der neue Impfstoff der Firma Novavax in den Impfzentren in Lindenberg und Lindau frei verfügbar – aber lediglich 22 Menschen haben dieses Angebot bisher genutzt.

Corona-Impfungen im Landkreis Lindau: Nachfrage sinkt

Auf die seit geraumer Zeit sinkende Nachfrage reagiert nun offenbar auch das Landratsamt: Für die kommende Woche wurde gar kein neuer Impfstoff bestellt – und zugleich werden die Öffnungszeiten der beiden Impfzentren verkürzt.

Zuletzt waren beide Einrichtungen von Montag bis Samstag täglich geöffnet. Künftig ist das nicht mehr der Fall. Ohne Anmeldung können sich Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren in Lindenberg nur noch am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag impfen lassen. In Lindau gibt es ebenfalls nur noch vier Öffnungstage: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag.

Im Landkreis Lindau hat es bislang etwas weniger als 150.000 Impfungen gegeben. 450 Menschen wurden viermal geimpft.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 2000

Die Infektionszahlen steigen derweil wieder spürbar an. Das Landratsamt hat innerhalb der vergangenen Woche über 1700 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag wieder über 2000 gestiegen. Das war zuletzt vor gut zwei Wochen der Fall.

„Das Infektionsgeschehen bleibt diffus“, teilt das Landratsamt mit. Fälle gibt es in allen Städten und Gemeinden. Sechs Pflegeeinrichtungen sind betroffen, eine Kindertagesstätte ist teilweise geschlossen. Dabei gilt aktuell: Schulen und Kindertagesstätten melden dem Gesundheitsamt keine einzelnen Fälle, sondern nur noch, wenn Maßnahmen wie Distanzunterricht oder Teilschließungen erforderlich sind.

Die Zahl der Corona-Toten ist in dieser Woche um sechs auf 85 gestiegen. Zudem müssen aktuell 23 Personen stationär wegen Covid-19 in den beiden Krankenhäusern behandelt werden, eine davon auf der Intensivstation. Laut dem DIVI-Intensivregister waren am Freitag insgesamt neun von zwölf Intensivbetten im Landkreis belegt.