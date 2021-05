Impfzentren in Lindenberg und Lindau: Vorerst gibt's nur Zweitimpfungen

Der Landkreis Lindau erwartet nächste Woche rund 1500 Impfdosen – doch die sind schon verplant. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine der besten in ganz Deutschland.

21.05.2021 | Stand: 17:14 Uhr

Wer im Landkreis Lindau auf einen Termin für die Erstimpfung im Impfzentrum wartet, muss sich weiter gedulden. „Aktuell benötigen die Impfzentren den gelieferten Impfstoff für die Zweitimpfungen. Nach jetzigem Stand bleibt von den angekündigten Mengen in der kommenden Woche nichts für Erstimpfungen übrig“, sagte Sibylle Ehreiser vom Landratsamt Lindau am Freitag. Rund 1500 Impfdosen werden in der nächsten für die beiden Impfzentren erwartet. Hinzu kommt das Kontingent der Hausärzte.

Damit gilt offenbar auch im Landkreis Lindau das, was Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor einigen Tagen in einem Interview gesagt hat: Dass sich die bayerischen Impfzentren wohl bis zum 7. Juni auf die anfallenden Zweitimpfungen konzentrieren müssen.

Einzige Ausnahme im Landkreis Lindau: Vorige Woche kam eine Sonderlieferung mit 500 Impfdosen von Johnson & Johnson, die aktuell noch verimpft werden. Hier ist nur eine Impfung nötig.

In der vergangenen Woche sind in den beiden Impfzentren in Lindenberg und Lindau etwas weniger als 2000 Personen geimpft worden – und fast zwei Drittel davon sind auf Zweitimpfungen entfallen. Anders verhält es sich bei den Arztpraxen: Etwa drei Viertel der rund 2600 Impfungen waren Erstimpfungen. Kein Wunder, dass sich viele Praxen im Moment vor Anfragen zum Impfen nicht retten können.

31.200 Bürger haben inzwischen ihre Erstimpfung erhalten. Das sind etwa 38 Prozent der Bevölkerung. Rund 10.250 Bürger haben sogar schon den vollständigen Impfschutz – das entspricht umgerechnet fast der Einwohnerzahl Lindenbergs. Die Impfungen spielen eine wichtige Rolle bei der guten Entwicklung der Corona-Zahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb der vergangenen Woche fast halbiert. Mit einem Wert von 31,7 lag der Landkreis am Freitag (21. Mai) im deutschlandweiten Vergleich in den Top 40.

Deshalb sind inzwischen auch einige Lockerungen im Landkreis Lindau in Kraft getreten. Wer eine Außengastronomie besuchen will, benötigt beispielsweise weder Test noch Termin.

Unterschiedliche Angaben gab es am Freitag zur Zahl der Gesamtfälle. Das Robert-Koch-Institut zählte 3291, das Landratsamt drei weniger. Grund war laut Ehreiser ein Übertragungsfehler: „Die aktuelle Zahl der Infektionen im Landkreis Lindau lautet: 3288.“ Das RKI werde seine Angabe wohl nachträglich korrigieren.

Somit sind laut Landratsamt in der vergangenen Woche lediglich 25 neue Fälle hinzugekommen. „Es gibt keine größeren Cluster, sondern hauptsächlich Einzelinfektionen oder Infektionen in Familien“, sagt Ehreiser. Aktuell seien auch eine Schule und vier Kindertagesstätten betroffen, allerdings handle es sich auch hier um einzelne Fälle.

Obwohl das Infektionsgeschehen insgesamt weiter zurückgeht, gibt es weiterhin leider auch schwere Verläufe: Derzeit müssen drei Menschen stationär im Krankenhaus wegen Corona behandelt werden.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Lindau (Stand: 21. Mai)

Fälle seit Beginn der Pandemie 3288 (25 mehr als in der Vorwoche)

3288 (25 mehr als in der Vorwoche) Quarantänefälle in dieser Woche 174 (Vorwoche: 249)

174 (Vorwoche: 249) 7-Tage-Inzidenz 31,7 (Freitag vor einer Woche: 59,8).

Die Corona-Fälle in den Kommuen seit Beginn der Pandemie (Stand: 21. Mai)