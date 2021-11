Öffnungszeiten, Telefonnummern, Anfahrt: Das sind die Impf- und Testzentren im Westallgäu

Das Impfzentrum in Lindenberg ist in Betrieb und Schnelltests sind wieder kostenlos. Der Überblick zur Impfanmeldung und den Testzentren im Landkreis Lindau.

16.11.2021 | Stand: 06:56 Uhr

Das Impfzentrum in Lindenberg ist wieder in Betrieb. Das hat das Landratsamt am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt. „Es fanden am Wochenende bereits erste Impfungen in den Räumlichkeiten statt – allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung“, sagt Pressesprecherin Sibylle Ehreiser.

Die Terminvereinbarung werde bis auf Weiteres auch beibehalten. Anmeldungen sollten bevorzugt unter www.impfzentren.bayern.de erfolgen. Wer keinen Zugriff auf diese Online-Registrierung hat, kann sich laut Ehreiser auch per E-Mail an impfzentrum-li@allgaeu-medical sowie unter Telefon (08 00) 9 11 82 19 für eine Impfung anmelden.

Kostenlose Tests auch im Westallgäu

Außerdem gibt es nun wieder kostenlose Antigen-Schnelltests für jedermann und zwar ohne weitere Voraussetzungen, ungeachtet der Nationalität und beliebig oft. In den Teststellen muss lediglich ein Lichtbildausweis vorgelegt werden. Eine Übersicht über die Schnelltestangebote gibt es hier.

Eine Auswahl – jeweils mit der Bitte um Terminvereinbarung:

Lindenberg: Teststation der Berg- und Stadtapotheke, Bismarckstraße 9, Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr und 17 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 11 Uhr), (0 83 81) 94 00 87; Raphael-Apotheke, Hauptstraße 41, (0 83 81) 9 22 00;

Teststation Rotkreuzplatz, Rotkreuzplatz 2, täglich von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 17 bis 19 Uhr, (0 83 81) 79 31;

Weiler-Simmerberg: Post-Apotheke, Bahnhofstraße 9, Weiler, (0 83 87) 83 83; Hummel’sche Apotheke (Tourist-Info Weiler, Hauptstraße 14), dienstags und freitags 16.30 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr; testzentrum.brk-weiler.de

Heimenkirch: Marien-Apotheke, Kemptener Straße 2, (0 83 81) 14 69;

Oberreute: Teststation, montags und mittwochs 16.30 bis 19.30 Uhr, freitags 16 bis 19 Uhr, (0 83 87) 9 90 99;

Scheidegg: Marien-Apotheke, Kirchstraße 2, (0 83 81) 94 01 01;

Grünenbach: Hörburger, Unterdorf 24, (0 83 83) 661.

Lesen Sie auch

Aktuelle Corona-Lage Inzidenz halbiert: Die Corona-Lage im Landkreis Lindau entspannt sich

Weitere Corona-Nachrichten lesen Sie in unserem Newsblog.