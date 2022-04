Aus einem Toteisloch wurde Wasser abgerlassen, das schädigt die Fauna. Naturschutzbehörde greift nach Meldungen von Bürgern ein.

03.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Zu Schäden an der Fauna im Toteisloch in Röthenbach ist es vor knapp einer Woche gekommen. Weil das Biotop entwässert wurde, ist Laich des Grasfrosches vertrocknet. Das bestätigt die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt auf Nachfrage der Redaktion.