In den Adler-Saal in Oberreute kehrt wieder Leben ein

Elmar Kretz plant zusammen mit Fezzo Merker einen „Halli-Galli-Ball“. Warum sich Bürger aber auf einen Ort ohne Adler-Saal einstellen müssen

04.02.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Der Adler in Oberreute hat als Ort für Faschingsbälle einen fast legendären Ruf. Vor allem Mädlebälle haben früher Besucher von weither in das Gasthaus geführt. An die Tradition will Elmar Kretz zumindest etwas anknüpfen. Heuer wird es einen Kinderfasching und am Rußigen Freitag einen „Halli-Galli-Ball“ geben, den Elmar Kretz zusammen mit Florian „Fezzo“ Merker veranstaltet. „Im Grunde ist es ein Dorffasching, ein lustiger, unterhaltsamer Abend“, sagt Kretz. Seine Planungen in Sachen Adler gehen allerdings weit über den Fasching hinaus.

