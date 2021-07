In der Heimenkircher Kita Arche Noah gibt es einen Personalengpass

Wegen Erkrankungen stehen derzeit weniger Erzieherinnen für die Buben und Mädchen zur Verfügung. Kompensieren lässt sich das laut Bürgermeister Reichart nicht ganz.

18.07.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Heimenkirch Personelle Engpässe gibt es derzeit in der gemeindlichen Kindertagesstätte Arche Noah in Heimenkirch. „Die Kita war und ist durch Krankheit stark betroffen“, erklärte Bürgermeister Markus Reichart im Gemeinderat. „Die vermehrten Ausfälle können nicht vollständig kompensiert werden.“

Versuche, als Übergangslösung zusätzliche Betreuerinnen in Vertretung der Erkrankten zu finden, haben laut Reichart nicht gefruchtet. Allerdings hätten Teilzeit-Mitarbeiterinnen der Kita für ein paar Monate aufgestockt. „Auf diese Weise fangen wir das momentan auf“, sagte der Bürgermeister.

Allerdings müssten in dieser Situation Neuanmeldungen ebenso genau geprüft und gegebenenfalls abgelehnt werden wie Wünsche von Eltern, die die gebuchten Stunden ihrer Kinder aufstocken möchten. Reichart erklärte: „Normalerweise kommen in unserer Kita auf eine Betreuungsstelle zehn Kinder. Laut staatlichem Betreuungsschlüssel dürfen wir nicht über eins zu elf kommen. Sonst geht uns staatliche Förderung in Höhe von 25 000 Euro monatlich flöten.“