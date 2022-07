In der Kapelle Auers steckt ein Stück alter Pfarrhof Röthenbach

Die Christopherus-Kapelle im Röthenbacher Ortsteil Auers gibt es seit 25 Jahren. Die Familien und ein Verein kümmern sich um das schmucke Kirchlein.

Röthenbach Ein Ort für die Dorfgemeinschaft schwebte zwölf Männern aus Auers vor, als sie 1995 überlegten, eine Kapelle in dem Röthenbacher Ortsteil zu bauen. Zwei Jahre später war sie fertiggestellt. Nun, ein Vierteljahrhundert später, steht nicht nur die Feier des Patroziniums der 1997 eingeweihten Christopherus-Kapelle an. Im Kapellenverein hat es auch erstmals einen Wechsel an der Spitze gegeben: Sebastian Wucher hat Alfred Brey als Vorsitzenden abgelöst. Brey hatte das Amt seit der Vereinsgründung inne.

Kapelle beim Wanderweg bietet schönen Ausblick

Die Kapelle ist weitgehend in Fronarbeit entstanden. „Fast alle Gewerke waren vertreten“, erinnert sich Sebastian Wucher. Er stellte das Grundstück zur Verfügung. Die Standortsuche hatte den Verein einige Zeit beschäftigt. Direkt an der unterhalb vorbeiführenden Bundesstraße 32 sollte die Kapelle nicht stehen. Nun liegt sie etwas abgesetzt am Rad- und Wanderweg zwischen Riedholz und Weihers mit einem schönen Blick in Richtung Osten.

Etwa zehn mal fünf Meter ist sie groß und bietet 24 Sitzplätze. Das Altarbild hat seinerzeit Fritz Felder gespendet. Gekostet hat das gesamte Kapellenprojekt 80.000 D-Mark. Durch Spenden war die Kapelle bereits vor der Fertigstellung finanziert. „Wir haben keinerlei Zuschüsse erhalten“, stellt der langjährige Vorsitzende Alfred Brey nicht ohne Stolz fest.

Baumaterial aus dem abgerissenen Pfarrhof Röthenbach

Verwenden konnten die Erbauer teilweise Material vom seinerzeit abgerissenen alten Pfarrhof in Röthenbach. Der Bodenbelag in der Kapelle erinnert an dieses Gebäude - und auch die Ziegel der Dacheindeckung. Zur Einweihung im Juli 1997 kam der damalige Weihbischof Josef Grünwald nach Auers. Ihren Namen haben die zwölf Vereinsgründer nach einer besonderen Logik ausgesucht: „Der Name sollte im Ort nicht vorkommen“, sagt Brey. Eine Martins- oder Marienkapelle kam somit nicht in Frage. Zudem erhofften sich die Kapellenbauer einen Schutz für den zahlreich durch Auers fließenden Straßenverkehr durch den Heiligen Christopherus.

Seit der Einweihung finden zweimal im Jahr Heilige Messen in der Christopherus-Kapelle statt: In den Tagen nach Weihnachten und am Patrozinium im Juli. Manche Eheschließung hat es hier schon gegeben – und einige Silberne und Goldene Hochzeiten haben Ehepaare aus Auers in der Kapelle gefeiert. Monatlich findet ein Rosenkranz-Gebet statt und im Frühjahr eine Mai-Andacht. Jedes Wochenende steht die Kapelle für Besucher, Radfahrer und Wanderer offen. Den Dienst dafür übernimmt jeden Monat eine andere Familie aus Auers. Dazu gehört dann auch die Reinigung der Kapelle und das Schneeräumen.

Mitgliederzahl im Kapellenverein sinkt

Die Zahl der Kapellenvereinsmitglieder ist indes zurückgegangen. 114 waren es vor 25 Jahren, aktuell sind es 84. Mit Kirchenaustritten habe das nichts zu tun, sagt Sebastian Wucher. Vielmehr seien einige Mitglieder verstorben – „und die Jungen sind nicht so interessiert“. Immerhin: Seinen Schwiegersohn Norbert Müller hat Wucher als stellvertretenden Vorsitzenden gewinnen können. Wucher selbst ist 73 Jahre alt und hat den 72-jährigen Alfred Brey als Vorstand abgelöst. „Ich konnte ihm einen schuldenfreien Verein übergeben“, sagt Brey. Mit Spendengeldern bildet der Verein Rücklagen, sollte einmal eine Sanierung oder Reparaturarbeiten anstehen. Bislang ist das aber kein Thema.

Patrozinium in der Christopherus-Kapelle in Auers am Sonntag, 24. Juli, um 10 Uhr.