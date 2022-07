In der Rotkreuzklinik Lindenberg kommt es zu Wartezeiten

Derzeit sind viele Beschäftigte des Krankenhaues in Lindenberg im Krankenstand. Das hat Auswirkungen auf die Patienten. Worauf sie sich einstellen müssen.

08.07.2022 | Stand: 16:41 Uhr

In der Rotkreuzklinik in Lindenberg kommt es aktuell in einigen Bereichen zu längeren Wartezeiten. Als Grund nennt die Schwesternschaft einen erhöhten Krankenstand unter Mitarbeitenden. Geplante Operationen seien nicht davon betroffen, und auch eingelieferte Notfälle nicht, teilt die Schwesternschaft auf Anfrage mit.

Auf längere Wartezeiten müssen sich laut Schwesternschaft aber unter Umständen Patienten einstellen, die mit leichten Verletzungen in die Notaufnahme kommen. „Wir bedauern dies außerordentlich und hoffen auf das Verständnis von Patientinnen, Patienten und Angehörigen“, erklärt Krankenhausdirektorin Caroline Vogt. Sie geht davon aus, „dass sich die Lage in den nächsten Tagen wieder entspannt“. (wa, pem)