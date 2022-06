In der Wangener Altstadt wird geblitzt.

Erlaubt ist in der verkehrsberuhigten Schmiedstraße Schrittgeschwindigkeit. Ab 19 km/h wurden Autofahrer nun geblitzt. Jeder Fünfte war zu schnell.

Von Bernd Treffler

21.06.2022 | Stand: 05:55 Uhr

Es ist ein mehr als ungewohntes Bild, das sich am Dienstagmorgen in der Schmiedstraße bietet und deshalb den Blick vieler Passanten auf sich zieht: Ein Gerät auf einem Stativ, bestehend aus zwei olivgrünen Kästen, der eine blitzt, der andere fotografiert. Die Bilder, die dabei entstehen, dürften die meisten Betroffenen nur wenig freuen, sind sie doch in der Regel mit einem Bußgeld verbunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.