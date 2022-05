In Dirndl und Tracht ins Festzelt: Das war das "Näääxxt Fescht" in Simmerberg

Das „Näääxxt Fescht 6.0“ in Simmerberg war das erste große Festzelt im Westallgäu seit zweieinhalb Jahren. Für manche sogar eine Premiere. Mit Bildergalerie!

29.05.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Unfassbar. Es ist, als ob sich die Lust zum Feiern aus über zwei Jahren an einem einzigen Fest entladen hätte. Tatsache ist, dass die Musikkapelle Simmerberg mit ihrem „Näääxxt Fescht 6.0“ ein paar tausend Menschen drei Tage lang sehr glücklich gemacht hat.

Samstagabend vor dem Zelt. Die Schlange am Einlass ist lang, aber die Organisation ist super, es geht schnell vorwärts. Die Sonne scheint. Lederhosen, Trachtenhemden und Dirndl, wohin das Auge nur blickt.

Für Eva Schneller (23) aus Scheidegg ist es „seit Corona“ das zweite Fest, das sie besucht – und für ihre Freundinnen, die Zwillinge Ines und Nina Cekon (25) aus Möggers, sogar das erste. „Es ist schön wieder mit guten Freunden feiern zu gehen – und es ist so toll, dass in der Heimat wieder was los ist.“

Die Freunde Semih Limberger (23), Hannah Mayer (23), Belinda Messing (22), Chiara Vögel (22), Bastian Brandt (24) aus Simmerberg, Weiler und Heimenkirch lassen sich ebenfalls gut gelaunt in Richtung Zelteingang schieben. Für alle fünf ist es das erstes Fest seit Corona. „Wir sind voll aufgeregt“, sagt Chiara. „Und voller Vorfreude“, meint Semih, „es war ungewohnt und schön, sich wieder zum Feiern anzuziehen.“

Hannah erzählt, „ich habe meinen Dad gebraucht, um ins Dirndl reinzukommen, ich hatte es ja seit drei Jahren nicht mehr an. Ich hab’ die Luft angehalten und er hat es hochgezogen.“ Bastian erklärt, er freue sich auf die Livemusik und die Stimmung im Festzelt und für Belinda stellt sich vor allem folgende Frage: „Welche Leute treffen wir wohl, die wir ewig nicht mehr gesehen haben?“.

Drei Tage "Näääxt Fescht" in Simmerberg: Endlich wieder feiern

Aus Maierhöfen sind Chiara Guthart (17), und ihre Freundin Sofie Mader. Die 15-Jährige wird von ihrer Mama begleitet. Die Mädchen strahlen um die Wette. Für Chiara ist es das erste große Fest seit Corona und für Sofie das erste überhaupt. Sie seien an allen drei „Näääxxt Fescht“-Tagen dabei gewesen: Donnerstag, Freitag, Samstag. „Bisher war alles super. Es tut gut, zu feiern, Musik zu hören, zu tanzen. So macht das Leben wieder Sinn“, sind sie sich einig.

„Ja, das macht echt Spaß. Wenn der Geldbeutel auch täglich leerer wird“, sagt Maximilian Schrott (19) und lacht dabei. Er ist mit seinem Freund Patrick Sonntag (21) aus dem über 40 Kilometer entfernten Bergatreute (Landkreis Ravensburg) nach Simmerberg gefahren und erzählt, dass sie „zurzeit jeden Tag woanders feiern. Es ist mega, dass wieder was los ist!“

Und dann sind da noch zwei Jungs, die zuvor noch nie in einem Zeltfest waren, weil sie vor Corona zu jung dafür gewesen sind: Jakob Sutter und Laurence Imgrund, beide 16 Jahre alt. Die beiden stehen fröhlich lachend in der Montur der Jugendfeuerwehr Simmerberg am Straßenrand und weisen die ankommenden Autos in die Parkplätze ein.

„Die Leute sind alle gut drauf, die Stimmung ist super“, sagt Jakob. Sie schieben Dienst bis 21 Uhr – und dann dürfen auch sie ins Zelt. „Wir freuen uns wirklich sehr. Zwei Jahre lang ging gar nichts, und jetzt, wo es wieder losgeht, sind wir alt genug dafür. Das ist perfekt“, sagt Laurence.

Melissa Naschenweng spielt beim "Näääxxt Fescht" in Simmerberg

Das „Näääxxt Fescht“ war das erste große Festzelt im Westallgäu seit über zweieinhalb Jahren. Zehn Bands, Kapellen und Künstlerinnen waren an den drei Tagen zu hören. Den Abschlussabend im 2000-Mann-Zelt bestritten die Combo „Keine stille Stunde“, die „Allgäu-Feager“ und die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng.

