18 der betroffenen Bäume prägen das Stadtbild. Was ihnen so sehr zusetzt und warum beim Ummachen auch ein Helikopter im Einsatz ist.

08.10.2022 | Stand: 10:13 Uhr

Vielen Bäumen in Lindau geht es schlecht. Das liegt daran, dass es heißer und trockener wird. Weil dort, wo die Bäume stehen, sich immer mehr Menschen aufhalten, müssen auch in diesem Jahr wieder viele gefällt werden. So kritisch wie heuer war die Situation allerdings noch nie.

