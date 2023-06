Nobelpreisträger reden in Lindau über Zukunftsthemen

Top-Wissenschaftler aus den Bereichen Physiologie und Medizin treffen sich in Lindau. Welchen Fachbereichen die Tagung gewidmet ist.

27.06.2023 | Stand: 07:32 Uhr

35 Nobelpreisträger tauschen sich in dieser Woche in Lindau mit knapp 600 jungen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt über ihre Forschungsarbeiten aus. Bettina Gräfin Bernadotte af Wisborg eröffnete die Tagung in der Lindauer Inselhalle am Sonntagnachmittag – und freute sich vor allem über den vollen Saal.

„Es ist das erste vollständige Treffen nach Corona“, sagte sie. Noch im vergangenen Jahr habe es für manche Wissenschaftler zum Beispiel Reisebeschränkungen gegeben. Die Nobelpreisträgertagung findet bereits zum 72. Mal in Lindau statt. In diesem Jahr ist sie der Physiologie und Medizin gewidmet, beschäftigt sich aber auch mit übergeordneten Themen wie Diversität, Künstliche Intelligenz und Klimawandel. „All dies hat sehr großen Einfluss auf unsere Zukunft“, sagte Gräfin Bernadotte, die Präsidentin des Kuratoriums der Lindauer Nobelpreisträgertagungen ist.

Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, betonte in ihrer Rede in Lindau die Bedeutung der Spitzenforschung. Sie lebe vom Austausch über Grenzen und Generationen hinweg. „Wenn die Perspektiven und Erkenntnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Nationen zusammenkommen, lassen sich globale Herausforderungen lösen“, so die Ministerin.