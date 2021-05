In Lindau regt sich Widerstand gegen die Sparkassen-Fusion

Die Sparkassen Augsburg und Memmingen-Lindau-Mindelheim wollen sich zur größten Sparkasse Schwabens zusammentun. Dazu beraten sich Stadtrat und Kreistag.

19.05.2021 | Stand: 17:58 Uhr

Aus Sparkassensicht klingt es wie eine Traumhochzeit: Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und die Sparkasse Augsburg wollen fusionieren, aus ihnen soll die größte Sparkasse Schwabens werden. Damit es zur Banken-Ehe kommt, müssen aber die Kreistage und Stadträte der jeweiligen Zweckverbandsmitglieder zustimmen. Widerstand regt sich in Lindau. Am heutigen Donnerstag sollen die Lindauer Stadträte und der Kreistag eine Entscheidung fällen. Dafür treffen sich 80 Kommunalpolitikerinnen und -politiker zu einer gemeinsamen Sitzung in der Inselhalle.