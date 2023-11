Zum ersten Mal: Wie die Bücherei in Lindenberg zur Kleidertauschbörse wird

In der Stadtbücherei Lindenberg findet am 10. November erstmals eine Kleidertauschbörse statt. Wer die Zielgruppe ist und wie die Veranstaltung abläuft.

05.11.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Rund vier von zehn Kleidungsstücken werden laut einer Studie von Greenpeace selten oder nie getragen. Sie landen in der hintersten Ecke des Schranks – oder werden schnell wieder entsorgt. Klamotten sind für viele Menschen zur Wegwerfware geworden.

Die Stadtbücherei Lindenberg und das Repair Café wollen gemeinsam etwas dagegen tun – und ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. Sie veranstalten gemeinsam eine Kleidertauschbörse.

Wann und wo findet die Kleidertauschbörse statt?

Am Freitag, 10. November, von 18 bis 20 Uhr in der Stadtbücherei.

Wie funktioniert die Kleidertauschbörse in Lindenberg?

Wer mitmachen möchte, bringt Klamotten, die er selbst nicht mehr benötigt, ohne Voranmeldung in die Stadtbücherei. Abgabe ist am Donnerstag, 9. November, von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr.

Jede Teilnehmerin darf maximal zehn Teile abgeben. Das Helferteam von Stadtbücherei und Repair Café schaut sich die Teile direkt vor Ort an und entscheidet, was davon in der Börse landet. Angenommen wird nur gut erhaltene und gewaschene Kleidung.

Im Gegenzug erhalten die Teilnehmerinnen eine Art „Gutschein“, auf dem vermerkt ist, wie viele Teile sie abgegeben haben. Diese Zahl ist wichtig. Denn exakt so viele Teile dürfen sie am Freitag auch maximal selbst mitnehmen.

Wer also fünf Teile abgibt, darf bis zu fünf Teile mitnehmen – aber natürlich auch weniger, wenn er nicht fündig wird.

Welche Art von Klamotten kommen in die Kleiderbörse?

Nur Frauenkleidung. Ausgenommen sind Schuhe, Socken, Unterwäsche und Accessoires. Die Organisatoren haben sich auf die weibliche Zielgruppe festgelegt, da bei den herkömmlichen Kleiderbasaren oder -flohmärkten vor allem Frauen unterwegs sind.

„Und Kinderbasare gibt es bereits genügend“, sagt Büchereileiterin Dagmar Stich. Sie kann sich aber vorstellen, das Konzept zu öffnen, sollte es eine Neuauflage geben. „Das ist jetzt einfach ein Testlauf.“

Wie werden die Teile in der Stadtbücherei präsentiert?

Die Kleiderbörse findet zwischen den Bücherregalen und Leseecken statt. Pullover und T-Shirts kommen zum Beispiel auf Tische, Kleider oder Mäntel auf Kleiderständer. Alles wird nach Größe sortiert. „Es wird sicherlich eng in der Bücherei“, sagt Stich.

Was passiert mit der Kleidung, die keine neue Besitzerin findet?

Was übrig bleibt, wird an den Kleiderladen des Kinderschutzbundes gespendet.

Wir kommt das Thema Nachhaltigkeit in die Bücherei?

Es gab schon ähnliche Aktionen in der Bücherei – zum Beispiel Infotische zum Thema Lebensmittelverschwendung. Das Bindeglied hierbei ist Christiane Newman, die das in diesem Mai in Lindenberg eingeführte Repair Café mitorganisiert und auch bei der Foodsharing-Initiative engagiert ist.