Auch für Smartphone und Tablet: Wie viel das Repair Café in Lindenberg kostet

„Privat handhaben wir es bereits seit Längerem so, alles bestmöglich zu reparieren und wiederzuverwerten. Das schont einfach wertvolle Ressourcen“, sagt Organisatorin Christiane Newman. Was für sie und ihren Partner Daniel Stevens im Kleinen funktioniert, soll auch im Großen klappen: An diesem Mittwoch geht das Repair Café Lindenberg an den Start. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Angebot.

Wann und wo findet das Repair Café in Lindenberg statt?

Erstmals am Mittwoch, 10. Mai, von 17.30 bis 20.30 Uhr im Löwenfoyer. Und dann immer am zweiten Mittwoch im Monat – also zum Beispiel am 14. Juni und 12. Juli.

Wer steckt dahinter?

Die Umsetzung haben die Organisatoren Christiane Newman und Daniel Stevens gemeinsam mit Citymanager Sascha Schmid, dem ZAK sowie einigen Aktiven der Reparaturstube Lindau, die ebenso wie das Reparatur-Café in Oberreute als Vorbild dient, ausgearbeitet. Erste Ideen gab es in der Stadt laut Schmid bereits vor der Corona-Pandemie. Ende 2022 wurde es wieder konkret. Unterstützt wird das Projekt in Lindenberg vom Netzwerk Reparatur-Initiativen.

Was ist die Idee dahinter?

Das Motto lautet „Reparieren statt wegwerfen“. Defekte Gegenstände werden vor Ort untersucht und gemeinsam repariert. Die Initiatoren wollen „ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerfgesellschaft“ setzen. Nicht zuletzt soll das wertvolle Ressourcen schonen.

Wie läuft das Repair Café ab?

Wer einen defekten Gegenstand hat, bringt ihn mit und meldet ihn vor Ort zur Reparatur an. Das muss bis spätestens 19 Uhr passieren. Jeder darf immer nur einen Gegenstand anmelden (keine Großgeräte). Bedienungsanleitung und Kabel müssen mitgebracht werden. Wichtig: Die Reparatur erfolgt nur unter eigener Beteiligung. Der „Kunde“ muss also selbst anpacken – natürlich mit fachkundiger Betreuung. „Denn wir sind kein Reparaturbetrieb, sondern bei uns geht es um Hilfe zur Selbsthilfe“, heißt es auf der Homepage des Projekts.

Wie viele Helfer gibt’s?

„Insgesamt haben wir inzwischen 33 Mitmacher“, sagt Newmann. Aufgeteilt in 18 Reparateure und 15 Personen, sie sich bei der Organisation um Reparaturannahme und Café kümmern. Denn vor Ort gibt es auch Kaffee und Kuchen – es soll ein gesellschaftlicher Treffpunkt sein.

Wer sind die Reparateure?

Einige Handwerker im Ruhestand, aber die meisten sind aktuell angestellt. „Auch ein paar Selbstständige sind dabei“, sagt Newman.

Welche Fachgebiete werden abgedeckt – und wo ist noch Bedarf?

Die Mischung ist „ausgewogen“, sagt Newman. Der Schwerpunkt aber ist Elektro. Hohen Bedarf gibt es noch in den Bereichen Smartphone, Tablets und PCs. „Sollte sich jemand hier auskennen und Interesse haben, bei uns mitzuwirken, so kann er sich gerne melden.“

Was kostet die Reparatur?

Die Reparatur ist kostenlos. Alle Mitwirkenden sind ehrenamtlich tätig. Es gibt aber vor Ort eine Spendenbox. Mit dem Geld werden Werkzeug oder Materialien gekauft. Kleinere Ersatzteile sind also vorhanden. Muss etwas zusätzlich beschafft werden, muss der „Kunde“ das selbst bezahlen.

Welche Grundausstattung ist im Repair Café vorhanden?

„Ihr Werkzeug bringen die Reparateure fürs Erste selbst mit. Dadurch ergibt sich ein Querschnitt, welches Werkzeug vorwiegend künftig gebraucht wird“, erklärt Newman. Vom Netzwerk Reparatur-Initiativen hat Lindenberg zur Gründung zudem ein kostenloses Werkzeugset für Smartphones und Kleinelektronik erhalten.

Was wird noch benötigt?

Weitere Werkzeugsets für Handys & Co., aber auch ein Kompressor, eine Lötstation, Mehrfachsteckdosen, Kabeltrommeln, Verbrauchsmaterial sowie Reinigungs- und Schmiermittel stehen auf der Wunschliste. „Auch ein Werbeaufsteller für draußen und eine Infowand könnten uns noch sehr helfen“, sagt Newman.

Was passiert mit elektronischen Geräten, die nicht repariert werden können?

Sie werden aus Sicherheitsgründen unbrauchbar gemacht, müssen wieder mitgenommen und selbst entsorgt werden.