In Lindenberg gibt es jetzt einen Pfandring: Das ist der Zweck

Das Jugendparlament hat in Lindenberg einen Pfandring montiert. Wieso die Stadt kein Geld ausgeben musste.

28.10.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Die Idee stammt vom Jugendparlament. Die frühere Vorsitzende Linda Elbs hatte das Konzept in anderen Städten gesehen – und war so begeistert davon, dass sie es auch nach Lindenberg holen wollte. Groß überzeugen musste sie das restliche Gremium nicht. Die Jugendlichen haben getüftelt, selbst angepackt, sich professionelle Unterstützung geholt – und ihre Idee in die Tat umgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.