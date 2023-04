In Mellatz angekommen – fern der Heimat

Lothar Kinzelmann aus Opfenbach war 30 Jahre Entwicklungshelfer. In Myanmar lernte er seine Frau kennen. Nach dem Putsch wurde er evakuiert, sie musste bleiben.

10.04.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Als Lothar Kinzelmann vor über 30 Jahren als Entwicklungshelfer in der sogenannten „Dritten Welt“ ankam, staunte er: „Mir kamen die Menschen dort glücklicher vor. Sie waren offen und hatten Zeit füreinander.“ Den gebürtigen Opfenbacher faszinierte diese Welt, in der Geld nicht das Maß aller Dinge ist. Er arbeitete in Thailand, Laos, zuletzt in Myanmar. Nach dem Militärputsch 2021 ließ ihn sein Arbeitgeber evakuieren. Zurück blieb seine Partnerin Chaw Su. Heute lebt das inzwischen verheiratete Paar im Daniele-Comboni-Eine-Welt-Haus in Mellatz. Einer ist in seine Heimat zurückgekommen, die andere musste ihre Heimat verlassen – und weiß nicht, wann sie sie wiedersieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.