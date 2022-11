Die Postagentur zieht aber innerhalb des Gebäudes in der Ortsmitte Oberreute um. Zwei neue Mitarbeiterinnen sollen helfen, Synergien zu nutzen.

12.11.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Seit knapp einem Jahr betreibt die Gemeinde Oberreute eine Postagentur in ihrem Gästeamt. Bei der Eröffnung ging Bürgermeister Stefan Schneider von einem Provisorium aus, denn mittelfristig war ein Umzug in ein neues Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite geplant. Doch nun kam alles anders: Die Postagentur ist zwar umgezogen – allerdings nur in einen anderen Bereich des Gästeamtes. Hier will die Gemeinde künftig Synergien zwischen den beiden Einrichtungen nutzen.

