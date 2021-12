In Simmerberg steht jetzt eine E-Ladestation der besonderen Art

Die Firma Präg hat zwei Ladepunkte in Simmerberg geschaffen. Einer davon arbeitet mit 50 Kilowatt und ermöglicht so mehr Bequemlichkeit für E-Autofahrer.

04.12.2021 | Stand: 05:46 Uhr

Während des Einkaufs in der Bäckerei oder in der Metzgerei das Elektroauto parken und gleichzeitig aufladen – das können Autofahrer jetzt am Simmerberger Dorfplatz. Gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Paintner hat jetzt Richard Gerstandl von der Firma Präg aus Kempten eine Ladestation in Betrieb genommen.

Das Besondere: Es handelt sich um die erste Schnellladestation in Weiler-Simmerberg. Sie arbeitet mit einer Leistung von 50 Kilowatt. Das bedeutet: Unterstützt ein Elektrofahrzeug den Schnelllademodus, dann ist ein Fahrzeug in wenigen Minuten wieder bereit für viele Kilometer Fahrt – oder in einer Stunde vollgeladen. Ein stundenlanges Aufladen entfällt.

E-Ladestation direkt an der Turn- und Festhalle in Simmerberg

Die Schnellladefunktion steht an einem der beiden Ladepunkte zur Verfügung, der andere arbeitet mit bis zu 22 Kilowatt. Der dafür notwendige Stromanschluss war ohne neuerliche Grabarbeiten möglich, denn bereits bei der Neugestaltung des Platzes vor zwei Jahren waren die notwendigen Leerrohre verlegt worden. Zwei der Parkplätze stehen künftig ausschließlich für E-Fahrzeuge während des Ladevorgangs zur Verfügung. Sie befindet sich direkt an der Ostseite der Simmerberger Turn- und Festhalle.

Für den Bürgermeister ist die neue Ladestation für Einheimische wie Durchreisende gleichermaßen interessant. Denn auf die Ladestation weisen entsprechende Smartphone-Apps Fahrer von Elektrofahrzeugen hin. Die nahe Bundesstraße werde sicherlich für eine rege Nutzung der Ladestation sorgen.

40 Ladestationen von Präg im Allgäu

Die Firma Präg aus Kempten ist in der Region bislang vor allem als Öllieferant bekannt. „Wir wandeln uns aber zum Energiedienstleister“, kündigt Richard Gerstandl an. Bis Ende des Jahres wolle das Unternehmen bereits 40 Ladestationen im Allgäu betreiben. Die Präsenz in Weiler-Simmerberg ist dabei die erste Ladestation von Präg im Westallgäu.

Die Marktgemeinde hatte an dieser Stelle ohnehin eine Ladestation geplant. Der Bürgermeister war dann über eine Zeitungsanzeige von Präg gestoßen – „und so sind wir in Kontakt gekommen“, erinnert sich Paintner. Für die Kommune entstanden so keinerlei Kosten – und Präg hat auf Fördergelder an diesem Standort verzichtet und ihn eigenwirtschaftlich ausgebaut.

