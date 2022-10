"Es ist traurig und unverschämt": Ehrenamtlich gebauter Spielweg in Weiler von Unbekannten verwüstet

Schmierer haben einen ehrenamtlich gebauten Spielweg in Weiler kaputt gemacht. Die „Hausbachflitzer“ setzen eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.

17.10.2022 | Stand: 06:26 Uhr

Sebastian Koch ist fassungslos. „Es ist traurig und unverschämt“, sagt er. Unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem Räuber-Kasimir-Weg in Weiler etliche Schilder und Stationen mit Farbe beschmiert, ebenso den Automaten für die Kugelbahn, die Fotowand und eine Liegebank. „Ganz viele Leute haben hier viel ehrenamtliche Arbeit reingesteckt – und dann macht man mit so einer Nacht-und-Nebel-Aktion alles kaputt“, sagte der Leiter der Tourist-Information am Sonntagmittag gegenüber unserer Redaktion.

Die Sachbeschädigung hat sich laut Koch vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet. Eine Anwohnerin hatte sie zunächst in der unteren Hausbachklamm entdeckt. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände auf dem Räuber-Kasimir-Weg mit schwarzer und rosafarbener Farbe beschmiert haben – rechtsradikale Parolen inklusive. Für Koch steht fest, dass es eine vorsätzliche Aktion war. „Man hat ja nicht einfach zufällig Spraydosen in der Tasche.“

Unbekannte Täter haben am Wochenende mehrere Stellen auf dem Räuber-Kasimir-Weg in Weiler beschmiert. Bild: Sebastian Koch bei Facebook (privat), Stefanie Novy

Spielweg für Familien und Kinder in Weiler

Der Räuber-Kasimir-Weg ist ein gut zwei Kilometer langer Spieleweg für Kinder und Familien mit verschiedenen Stationen. Er geht auf eine Elterninitiative zurück, ist im Sommer 2021 in Weiler eröffnet worden und führt rund um den früheren Skilift am Schanzenbuckel.

Auch ein Schild der Wandtrilogie sowie eine Liegebank der „Hausbachflitzer“ sind beschmiert worden. Die Gemeinde und die „Hausbachflitzer“ haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Sie schätzen den Schaden auf rund 4000 Euro.

Die „Hausbachflitzer“ setzen außerdem eine Belohnung in Höhe von 400 Euro aus. Ein privater Spender legt nach Angabe des Vereins weitere 250 Euro drauf.

Hinweise an die Polizei Lindenberg unter (08381) 92010 sowie an die Tourist-Information Weiler unter (08387) 391-50.