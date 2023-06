Neues Angebot in Weiler: Auf eine Tasse Kaffee mit dem Bürgermeister

Tobias Paintner bietet ab Sommer ein Bürger-Café. Wo und wie der Bürgermeister von Weiler-Simmerberg mit den Menschen ins Gespräch kommen will.

11.06.2023 | Stand: 05:17 Uhr

Bei einer Tasse Kaffee mit dem Bürgermeister über verschiedene Themen aus dem Ort sprechen – das bietet Tobias Paintner, Rathauschef der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg, in den Sommermonaten seinen Bürgerinnen und Bürgern an.

Bürger-Café in Weiler startet am 16. Juni

Der erste Termin für das sogenannte Bürger-Café ist am Freitag, 16. Juni, von 10 bis 11 Uhr auf dem Kirchplatz. „Ich möchte Ihnen eine neue Möglichkeit geben, unbürokratisch mit mir in Kontakt zu treten“, kündigt Paintner in einer Mitteilung an.

Einmal im Monat soll das Bürger-Café in den Sommermonaten stattfinden, allerdings nicht in den Schulferien.

(Lesen Sie auch: Bauarbeiten auf der Bundesstraße 308: Hier wird im Sommer saniert)

Ort und Zeit sind bewusst so gewählt. Am Freitagvormittag wird auf dem Kirchplatz in Weiler immer der Wochenmarkt abgehalten. Paintner ist nicht der einzige Bürgermeister im Westallgäu, der den Wochenmarkt in seiner Gemeinde für Gespräche mit Bürgern nutzt. Heimenkirchs Rathauschef Markus Reichart tut das schon seit geraumer Zeit.