In welchen Branchen es zum Ausbildungsstart noch freie Stellen gibt

Das neue Lehrjahr hat begonnen: Welche Berufe besonders beliebt sind, in welchen noch Bewerber gefragt sind.

01.09.2023 | Stand: 09:31 Uhr

Für 7409 junge Menschen beginnt an diesem Freitag die Lehre in Produktion, Handel und Dienstleistung an. Laut Mitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) sind es 2,4 Prozent mehr Azubis als im Vorjahr. Doch wie sieht der Trend im IHK-Bezirk Lindau/Bodensee, wo es knapp 180 Ausbildungsbetriebe gibt, aus? Darüber informiert Regionalgeschäftsführer Markus Anselment, der auch verrät, in welchen Branchen noch händeringend nach Bewerbern gesucht wird.

