Initiative gegen Nadenberg-Projekt sammelt 1080 Unterschriften

Damit rückt ein Bürgerentscheid in Sachen Feriendorf Nadenberg in Lindenberg näher. Anfang September wollen die Vertreter die Listen überreichen.

20.08.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Das Bürgerbegehren gegen den geplanten Verkauf des früheren Feriendorfes auf dem Nadenberg an einen Investor findet offenbar Unterstützung in der Stadt. 1080 Unterschriften hat die Bürgerinitiative in den vergangenen Wochen gesammelt. Das übertrifft die Erwartungen der Initiatoren. „Wir hatten auf 1000 gehofft und haben das weit übertroffen“, sagt Gerhard Hoffmann, Vertreter des Begehrens. Und: Die BI sammelt an Infoständen weiter Unterschriften. Anfang September sollen sie dann an Bürgermeister Eric Ballerstedt übergeben werden.

