Ins Gesicht gespuckt - Autofahrer liefern sich Schlägerei

Körperverletzung, Nötigung und, und, und. Die Liste der Strafanzeigen für zwei Autofahrer ist lang. Das ist zwischen Lindenberg und Scheidegg passiert.

13.02.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Körperliche Auseinandersetzung am Samstagvormittag zwischen zwei Fahrzeugführern. Ein 64-Jähriger und ein 48-Jähriger fuhren mit ihren Autos von Lindenberg in Richtung Scheidegg. Einer der Beteiligten setzte zum Überholvorgang an und bremste das zu überholende Fahrzeug danach bis zum Stillstand aus.

Anschließend stieg er aus seinem Pkw, schlug gegen das andere Fahrzeug und spuckte dem anderen Verkehrsteilnehmer unvermittelt ins Gesicht. Im Zuge dessen kam es dann laut Polizeiangaben zu einer wechselseitigen Körperverletzung und diversen Beleidigungen zwischen den Beteiligten.

Beide erwarten nun Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung.