Integrationspreis für Verein „Freunde statt Fremde“ aus dem Westallgäu

Der Westallgäuer Verein kümmert sich seit 2013 um Geflüchtete. Jetzt würdigen ihn hohe bayerische Staatsvertreter, verbunden mit einem Preisgeld von 1200 Euro.

26.10.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Der Verein „Freunde statt Fremde“, der sich seit fast zehn Jahren um Geflüchtete im Westallgäu, vor allem in Lindenberg und Scheidegg, kümmert, hat den mit 1200 Euro dotierten Integrationspreis der Regierung von Schwaben erhalten. Innenminister Joachim Herrmann und Regierungspräsident Erwin Lohner überreichten die Auszeichnung in Augsburg an Vorsitzende Michaela Nobis und ihren Stellvertreter Joseph Bastin von „Freunde statt Fremde“.

Insgesamt fünf Organisationen in Schwaben haben die Ehrung und das entsprechende Preisgeld erhalten. Den Westallgäuer Verein „Freunde statt Fremde“ schlug Landrat Elmar Stegmann vor, der Joseph Bastin und Michaela Nobis zur Preisverleihung nach Augsburg begleitete.

Seit 2013 kümmern sich Ehrenamtliche bei „Freunde statt Fremde“ um Geflüchtete, die im Westallgäu Schutz suchen. Sie betreuen Familien persönlich, helfen Menschen im Umgang mit Behörden, unterstützen sie bei der Lösung von Alltagsproblemen, stehen ihnen in Notsituationen zur Seite und leisten Fahrdienste. Ein großer Aufgabenbereich ist das Vermitteln der deutschen Sprache. Derzeit laufen beispielsweise Sprachkurse in Scheffau und Lindenberg. 65 Mitglieder hat der Verein aktuell, als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für Asylbewerber, Geduldete und anerkannte Flüchtlinge sind bei „Freunde statt Fremde“ zur Zeit 36 Männer und Frauen aktiv.

Hoffnung auf neue Mitglieder

Viele von ihnen sind nicht mehr jung, darum hofft stellvertretender Vorsitzender Joseph Bastin, dass die Aufmerksamkeit, die die Ehrung in Augsburg erzeugt, einige hilfsbereite Menschen dazu bringt, sich zu engagieren. „Wenn wir die Aufgaben verteilen können, ist es für jeden weniger Belastung“, sagt Bastin, der im Juni den Vereinsvorsitz an Michaela Nobis abgegeben hat. Der Verein würde als nächsten Schritt gerne die Idee von Konversationsabenden umsetzen, damit die Menschen ihren im Sprachkurs erworbenen Wortschatz beim Sprechen vertiefen können. Für das Preisgeld hat „Freunde statt Fremde“ gute Verwendung. Der Verein benötigt für die Sprachkurse Geräte wie Dokumentenkamera oder Beamer, außerdem Bildwörterbücher und weiteres Unterrichtsmaterial.

In Augen von Landrat Elmar Stegmann ist die Auszeichnung durch die Regierung von Schwaben höchst verdient. Er gratulierte Michaela Nobis und Joseph Bastin und sagte: „Mit der Integration von Menschen leisten sie tagtäglich gesellschaftlich höchst wertvolle Arbeit, die auch in der kommenden Zeit mehr denn je gebraucht wird.“ Stegmann hob hervor, dass der Verein auch auf die Herausforderungen im Zuge des Kriegs in der Ukraine mit schneller Hilfe reagiert habe.

Dezentrale Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Lindau

Die Verantwortlichen von „Freunde statt Fremde“ erleben bei ihrem Einsatz für Geflüchtete den Austausch mit dem Landratsamt Lindau als positiv, erklärte Bastin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir unterstützen die Politik der dezentralen Unterbringung, die Landrat Stegmann in unserem Landkreis praktiziert. Das ist zwar aufwändiger, aber es erleichtert die Integration“, sagte der erfahrene Flüchtlingshelfer. Den Preis der Regierung von Schwaben versteht Bastin als Würdigung der geleisteten Arbeit und als Motivation für alle Helferinnen und Helfer.