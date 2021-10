Die Narrenzunft aus dem Argental repräsentiert bei einer internationalen Ausstellung die Oberschwäbische Fasnacht. Auch die UNESCO hat ihre Finger im Spiel.

03.10.2021 | Stand: 06:04 Uhr

Unerwartete Öffentlichkeit für die erst 2016 gegründete Narrenzunft Burg Hohenegg aus Grünenbach: Eine ihrer Narrenmasken ist aktuell im Rahmen der Ausstellung „Mascaras del Mundo“ in Barcelona zu sehen. Mehr noch: In den kommenden Monaten sind weitere Ausstellungen rund um den Globus, so unter anderem in Abu Dhabi, geplant.