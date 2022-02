Betrunkener greift nach Streit seine Partnerin und die Polizei an

Bei einem Streit in Isny ist ein betrunkener Mann ausgerastet und hat seine Partnerin ins Gesicht geschlagen. Danach griff er die Polizei an.

16.02.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Bei einem Streit in Isny ist am Dienstagabend ein betrunkener Mann ausgerastet. Wie aus einem Pressebericht hervorgeht, wurde die Polizei gegen 20.30 Uhr zu einer Wohnung im Bereich der Straße An der Felderhalde gerufen. Ein Pärchen hatte sich gestritten. Im Verlauf des Streits schlug der 35-jährige Mann seine 25-jährige Partnerin ins Gesicht.

Beim Eintreffen der Beamten rastete der betrunkene 35-Jährige aus, griff die Polizisten an und beleidigte diese. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle. Dort randalierte er weiter und verletzte sich. Seine Partnerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Behandlung fuhr sie mit einem Taxi zurück in ihre Wohnung, ohne die Fahrtkosten zu bezahlen.

Beide müssen nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Gegen den Mann ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung.

